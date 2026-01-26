Ни один нападающий Арсенала не входит в топ-20 лучших бомбардиров сезона
Сравним результативность лучших бомбардиров текущего сезона АПЛ и игроков атаки «канониров»
После 23 сыгранных туров АПЛ ни один нападающий лидера чемпионата, лондонского Арсенала, не входит в топ-20 лучших бомбардиров сезона.
Лучшими голеадорами среди игроков атаки «канониров» являются Леандро Троссар (5 голов, 24 место), Виктор Дьекереш (5 голов, 30 место) и Букайо Сака (4 гола, 53 место).
Сравним нападающих Арсенала с игроками, которые находятся в топ-10 лучших бомбардиров сезона 2025/26.
Лучшие бомбардиры АПЛ и результативность форвардов Арсенала в сезоне 2025/26
- 20 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
- 16 – Игор Тиаго (Брентфорд)
- 11 – Антуан Семеньо (Борнмут, Манчестер Сити)
- 9 – Доминик Калверт-Льюин (Лидс Юнайтед)
- 8 – Брайан Мбемо (Манчестер Юнайтед)
- 8 – Уго Экитике (Ливерпуль)
- 8 – Бруну Гимараеш (Ньюкасл Юнайтед)
- 8 – Гарри Уилсон (Фулхэм)
- 8 – Жоау Педру (Челси)
- 8 – Дэнни Велбек (Брайтон)
- 8 – Олли Воткинс (Астон Вилла)
- 8 – Жан-Филипп Матета (Кристалл Пэлас)
- ...
- 5 – Леандро Троссар (Арсенал)
- 5 – Виктор Дьекереш (Арсенал)
- 4 – Букайо Сака (Арсенал)
- 1 – Габриэл Жезус (Арсенал)
- 1 – Габриэл Мартинелли (Арсенал)
- 0 – Нони Мадуэке (Арсенал)
