Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ни один нападающий Арсенала не входит в топ-20 лучших бомбардиров сезона
Англия
26 января 2026, 18:17 |
216
0

Ни один нападающий Арсенала не входит в топ-20 лучших бомбардиров сезона

Сравним результативность лучших бомбардиров текущего сезона АПЛ и игроков атаки «канониров»

26 января 2026, 18:17 |
216
0
Ни один нападающий Арсенала не входит в топ-20 лучших бомбардиров сезона
Getty Images/Global Images Ukraine

После 23 сыгранных туров АПЛ ни один нападающий лидера чемпионата, лондонского Арсенала, не входит в топ-20 лучших бомбардиров сезона.

Лучшими голеадорами среди игроков атаки «канониров» являются Леандро Троссар (5 голов, 24 место), Виктор Дьекереш (5 голов, 30 место) и Букайо Сака (4 гола, 53 место).

Сравним нападающих Арсенала с игроками, которые находятся в топ-10 лучших бомбардиров сезона 2025/26.

Лучшие бомбардиры АПЛ и результативность форвардов Арсенала в сезоне 2025/26

  • 20 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
  • 16 – Игор Тиаго (Брентфорд)
  • 11 – Антуан Семеньо (Борнмут, Манчестер Сити)
  • 9 – Доминик Калверт-Льюин (Лидс Юнайтед)
  • 8 – Брайан Мбемо (Манчестер Юнайтед)
  • 8 – Уго Экитике (Ливерпуль)
  • 8 – Бруну Гимараеш (Ньюкасл Юнайтед)
  • 8 – Гарри Уилсон (Фулхэм)
  • 8 – Жоау Педру (Челси)
  • 8 – Дэнни Велбек (Брайтон)
  • 8 – Олли Воткинс (Астон Вилла)
  • 8 – Жан-Филипп Матета (Кристалл Пэлас)
  • ...
  • 5 – Леандро Троссар (Арсенал)
  • 5 – Виктор Дьекереш (Арсенал)
  • 4 – Букайо Сака (Арсенал)
  • 1 – Габриэл Жезус (Арсенал)
  • 1 – Габриэл Мартинелли (Арсенал)
  • 0 – Нони Мадуэке (Арсенал)
По теме:
Источник: открыты результаты допинг пробы «В» Михаила Мудрика
Решение принято: культовый клуб попрощается с тренером
МЮ и Астон Вилла набрали больше всего очков в матчах между топ-6 командами
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал Лондон Леандро Троссард Виктор Дьекереш Букайо Сака Эрлинг Холанд
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
Футбол | 26 января 2026, 08:55 1
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины

Ванат продолжает забивать за «Жирону»

Легенда Динамо попал в тюрьму с двумя украинцами
Футбол | 26 января 2026, 07:32 0
Легенда Динамо попал в тюрьму с двумя украинцами
Легенда Динамо попал в тюрьму с двумя украинцами

Яремчук рассказал, как находился в тюрьме в Польше

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
Футбол | 25.01.2026, 19:51
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
Бавария начала переговоры с Кейном. У клуба есть условие
Футбол | 26.01.2026, 17:40
Бавария начала переговоры с Кейном. У клуба есть условие
Бавария начала переговоры с Кейном. У клуба есть условие
Как Брентфорд превращается из аутсайдера АПЛ в претендента на ЛЧ
Футбол | 26.01.2026, 16:22
Как Брентфорд превращается из аутсайдера АПЛ в претендента на ЛЧ
Как Брентфорд превращается из аутсайдера АПЛ в претендента на ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
25.01.2026, 18:01 5
Футбол
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
26.01.2026, 07:02 4
Футбол
Рыбалка назвал причину, почему начал бить Милевского по лицу
Рыбалка назвал причину, почему начал бить Милевского по лицу
24.01.2026, 21:35 8
Футбол
Для Усика нашли нового соперника для боя в США, который заменит Уайлдера
Для Усика нашли нового соперника для боя в США, который заменит Уайлдера
24.01.2026, 23:48 3
Бокс
МИЧЕЛ: «Надеюсь, он покинет Жирону в ближайшее время»
МИЧЕЛ: «Надеюсь, он покинет Жирону в ближайшее время»
26.01.2026, 07:44
Футбол
Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!
Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!
25.01.2026, 13:35 93
Теннис
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
25.01.2026, 11:56 33
Другие виды
Для Владимира Кличко подобрали идеального соперника для возвращения
Для Владимира Кличко подобрали идеального соперника для возвращения
25.01.2026, 07:00 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем