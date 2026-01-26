Ни один нападающий Арсенала не входит в топ-20 лучших бомбардиров сезона

После 23 сыгранных туров АПЛ ни один нападающий лидера чемпионата, лондонского Арсенала, не входит в топ-20 лучших бомбардиров сезона.

Лучшими голеадорами среди игроков атаки «канониров» являются Леандро Троссар (5 голов, 24 место), Виктор Дьекереш (5 голов, 30 место) и Букайо Сака (4 гола, 53 место).

Сравним нападающих Арсенала с игроками, которые находятся в топ-10 лучших бомбардиров сезона 2025/26.

Лучшие бомбардиры АПЛ и результативность форвардов Арсенала в сезоне 2025/26

20 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)

16 – Игор Тиаго (Брентфорд)

11 – Антуан Семеньо (Борнмут, Манчестер Сити)

9 – Доминик Калверт-Льюин (Лидс Юнайтед)

8 – Брайан Мбемо (Манчестер Юнайтед)

8 – Уго Экитике (Ливерпуль)

8 – Бруну Гимараеш (Ньюкасл Юнайтед)

8 – Гарри Уилсон (Фулхэм)

8 – Жоау Педру (Челси)

8 – Дэнни Велбек (Брайтон)

8 – Олли Воткинс (Астон Вилла)

8 – Жан-Филипп Матета (Кристалл Пэлас)

...

5 – Леандро Троссар (Арсенал)

5 – Виктор Дьекереш (Арсенал)

4 – Букайо Сака (Арсенал)

1 – Габриэл Жезус (Арсенал)

1 – Габриэл Мартинелли (Арсенал)

0 – Нони Мадуэке (Арсенал)