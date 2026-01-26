Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кудровка – Фредерисия – 1:2. Не удержали победу. Видео голов и обзор матча
Товарищеские матчи
Кудровка
26.01.2026 10:30 – FT 1 : 2
Фредерисия
Украина. Премьер лига
Кудровка – Фредерисия – 1:2. Не удержали победу. Видео голов и обзор матча

«Кудровка» провела спарринг на зимних сборах

Кудровка – Фредерисия – 1:2. Не удержали победу. Видео голов и обзор матча
ФК Кудровка

«Кудровка» на учебно-тренировочных сборах в Турции продолжает подготовку ко второй части сезона. В понедельник, 26 января, команда провела спарринг с датским клубом «Фредерисия» и потерпела поражение со счетом 1:2.

«Кудровка» вышла вперед на восьмой минуте поединка. Однако на 32-й минуте украинский клуб пропустил контратаку и «Фредерисия» сравняла счет.

Второй мяч «Кудровка» пропустила на 71-й минуте. Этот гол и принес победу датскому клубу.

Товарищеский матч. Турция. 26 января

«Кудровка» (Украина) – «Фредерисия» (Дания) – 1:2

Голы: Овусу – Этим (32), Хулдаль (71)

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Фредерисия контрольные матчи УПЛ Кудровка видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
