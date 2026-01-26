Кудровка – Фредерисия – 1:2. Не удержали победу. Видео голов и обзор матча
«Кудровка» провела спарринг на зимних сборах
«Кудровка» на учебно-тренировочных сборах в Турции продолжает подготовку ко второй части сезона. В понедельник, 26 января, команда провела спарринг с датским клубом «Фредерисия» и потерпела поражение со счетом 1:2.
«Кудровка» вышла вперед на восьмой минуте поединка. Однако на 32-й минуте украинский клуб пропустил контратаку и «Фредерисия» сравняла счет.
Второй мяч «Кудровка» пропустила на 71-й минуте. Этот гол и принес победу датскому клубу.
Товарищеский матч. Турция. 26 января
«Кудровка» (Украина) – «Фредерисия» (Дания) – 1:2
Голы: Овусу – Этим (32), Хулдаль (71)
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
