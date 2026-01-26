Кудровка проводит товарищеский матч с датским клубом Фредерисия

«Кудровка» сыграет очередной поединок на учебно-тренировочных сборах в Турции. В понедельник, 26 января, команда проведет спарринг с датским клубом «Фредерисия».

«Фредерисия» впервые в истории вышла в элитный дивизион чемпионата Дании. Перед этим команда провела 24 года в Первой лиге, занимая места внутри турнирной таблицы, чередуя их неудачной борьбой за повышение в классе.

Первую часть чемпионата «Фредерисия» завершила на 11 месте из 12 команд.

Товарищеский матч. Турция. 26 января, 10:30

«Кудровка» (Украина) – «Фредерисия» (Дания)

Трансляция матча на клубном YouTube-канале «Кудровки».