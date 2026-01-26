Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кудровка проводит товарищеский матч с датским клубом Фредерисия
Товарищеские матчи
Кудровка
26.01.2026 10:30 - : -
Фредерисия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
26 января 2026, 10:17 | Обновлено 26 января 2026, 10:33
98
0

Кудровка проводит товарищеский матч с датским клубом Фредерисия

Матч «Кудровка» – «Фредерисия» состоится 26 января в 10:30

26 января 2026, 10:17 | Обновлено 26 января 2026, 10:33
98
0
Кудровка проводит товарищеский матч с датским клубом Фредерисия
ФК Кудровка

«Кудровка» сыграет очередной поединок на учебно-тренировочных сборах в Турции. В понедельник, 26 января, команда проведет спарринг с датским клубом «Фредерисия».

«Фредерисия» впервые в истории вышла в элитный дивизион чемпионата Дании. Перед этим команда провела 24 года в Первой лиге, занимая места внутри турнирной таблицы, чередуя их неудачной борьбой за повышение в классе.

Первую часть чемпионата «Фредерисия» завершила на 11 месте из 12 команд.

Товарищеский матч. Турция. 26 января, 10:30

«Кудровка» (Украина) – «Фредерисия» (Дания)

Трансляция матча на клубном YouTube-канале «Кудровки».

По теме:
Григорчук признался, был ли Ракицкий на тренировке Черноморца
ФОТО. Динамо отгрузило 8 мячей в товарищеском матче против Малишево
ФОТО. Александр Усик присоединился к Полесью на сборах в Испании
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ стартовые составы Кудровка Фредерисия
Сергей Турчак Источник: ФК Кудровка
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сделали работу над ошибками. Сборная Украины разгромила литовцев
Футзал | 25 января 2026, 18:49 18
Сделали работу над ошибками. Сборная Украины разгромила литовцев
Сделали работу над ошибками. Сборная Украины разгромила литовцев

Судьба путёвки в плей-офф решится в очной встрече с Чехией

Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
Футбол | 25 января 2026, 18:01 5
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи

Матч завершился со счетом 3:2

Александр Усик присоединился к Полесью на тренировочных сборах в Испании
Футбол | 26.01.2026, 09:33
Александр Усик присоединился к Полесью на тренировочных сборах в Испании
Александр Усик присоединился к Полесью на тренировочных сборах в Испании
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
Футбол | 26.01.2026, 08:33
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
Суркис подготовил для Динамо горячую новость
Футбол | 25.01.2026, 17:09
Суркис подготовил для Динамо горячую новость
Суркис подготовил для Динамо горячую новость
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
25.01.2026, 19:51 28
Футбол
Компания Аль-Шейха разозлила фанатов бокса поступком в отношении Усика
Компания Аль-Шейха разозлила фанатов бокса поступком в отношении Усика
24.01.2026, 21:54 2
Бокс
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
25.01.2026, 11:56 33
Другие виды
Появились новые детали допингового дела Мудрика, примут решение
Появились новые детали допингового дела Мудрика, примут решение
24.01.2026, 08:05 16
Футбол
Анонс 23-го тура АПЛ: центральный матч Арсенал – Манчестер Юнайтед
Анонс 23-го тура АПЛ: центральный матч Арсенал – Манчестер Юнайтед
24.01.2026, 13:33
Футбол
Рыбалка назвал причину, почему начал бить Милевского по лицу
Рыбалка назвал причину, почему начал бить Милевского по лицу
24.01.2026, 21:35 8
Футбол
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
25.01.2026, 09:48 5
Футбол
Кличко сообщил неутешительную информацию для киевлян
Кличко сообщил неутешительную информацию для киевлян
24.01.2026, 08:26 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем