Кудровка проводит товарищеский матч с датским клубом Фредерисия
Матч «Кудровка» – «Фредерисия» состоится 26 января в 10:30
«Кудровка» сыграет очередной поединок на учебно-тренировочных сборах в Турции. В понедельник, 26 января, команда проведет спарринг с датским клубом «Фредерисия».
«Фредерисия» впервые в истории вышла в элитный дивизион чемпионата Дании. Перед этим команда провела 24 года в Первой лиге, занимая места внутри турнирной таблицы, чередуя их неудачной борьбой за повышение в классе.
Первую часть чемпионата «Фредерисия» завершила на 11 месте из 12 команд.
Товарищеский матч. Турция. 26 января, 10:30
«Кудровка» (Украина) – «Фредерисия» (Дания)
Трансляция матча на клубном YouTube-канале «Кудровки».
