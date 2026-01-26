Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Товарищеские матчи
Кудровка
26.01.2026 10:30 – FT 1 : 2
Фредерисия
Украина. Премьер лига
Кудровка – Фредерисия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 26 января в 10:30 видеотрансляцию товарищеского матча

ФК Кудровка

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

22 января в 10:30 встречаются Кудровка и команда Фредерисия из Дании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кудровка проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Игра проходит на стадионе в турецком городе Белек.

Кудровка занимает 13-е место в УПЛ (15 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Кудровка – Фредерисия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
