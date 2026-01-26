Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

22 января в 10:30 встречаются Кудровка и команда Фредерисия из Дании.

Кудровка проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Игра проходит на стадионе в турецком городе Белек.

Кудровка занимает 13-е место в УПЛ (15 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Кудровка – Фредерисия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча