26.01.2026 10:30 – FT 1 : 2
Кудровка – Фредерисия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 26 января в 10:30 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.
22 января в 10:30 встречаются Кудровка и команда Фредерисия из Дании.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Кудровка проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.
Игра проходит на стадионе в турецком городе Белек.
Кудровка занимает 13-е место в УПЛ (15 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.
