Вели в счете, но проиграли. Кудровка уступила клубу Фредерисия

«Кудровка» на учебно-тренировочных сборах в Турции продолжает подготовку ко вторй части сезона. В понедельник, 26 января, команда провела спарринг с датским клубом «Фредерисия».

Счет в матче «Кудровка» открыла на восьмой минуте. Однако на 32-й минуте украинский клуб пропустил контратаку и «Фредерисия» смогла отыграться.

Второй мяч «Кудровка» пропустила на 71-й минуте. Этот гол и стал решающим.

Товарищеский матч. Турция. 26 января

«Кудровка» (Украина) – «Фредерисия» (Дания) – 1:2

Голы: Овусу – Этим (32), Хулдаль (71)

Видеозапись матча