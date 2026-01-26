Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Вели в счете, но проиграли. Кудровка уступила клубу Фредерисия

«Кудровка» провела очередной спарринг на сборах

Вели в счете, но проиграли. Кудровка уступила клубу Фредерисия
ФК Кудровка

«Кудровка» на учебно-тренировочных сборах в Турции продолжает подготовку ко вторй части сезона. В понедельник, 26 января, команда провела спарринг с датским клубом «Фредерисия».

Счет в матче «Кудровка» открыла на восьмой минуте. Однако на 32-й минуте украинский клуб пропустил контратаку и «Фредерисия» смогла отыграться.

Второй мяч «Кудровка» пропустила на 71-й минуте. Этот гол и стал решающим.

Товарищеский матч. Турция. 26 января

«Кудровка» (Украина) – «Фредерисия» (Дания) – 1:2

Голы: Овусу – Этим (32), Хулдаль (71)

Видеозапись матча

товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Фредерисия контрольные матчи УПЛ Кудровка
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
