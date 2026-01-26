Вели в счете, но проиграли. Кудровка уступила клубу Фредерисия
«Кудровка» провела очередной спарринг на сборах
«Кудровка» на учебно-тренировочных сборах в Турции продолжает подготовку ко вторй части сезона. В понедельник, 26 января, команда провела спарринг с датским клубом «Фредерисия».
Счет в матче «Кудровка» открыла на восьмой минуте. Однако на 32-й минуте украинский клуб пропустил контратаку и «Фредерисия» смогла отыграться.
Второй мяч «Кудровка» пропустила на 71-й минуте. Этот гол и стал решающим.
Товарищеский матч. Турция. 26 января
«Кудровка» (Украина) – «Фредерисия» (Дания) – 1:2
Голы: Овусу – Этим (32), Хулдаль (71)
Видеозапись матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Серена Уильямс рассматривает такую возможность
«Мехелен» и «Вестерло» сыграли вничью, Сергей Сидорчук вышел в компенсированное время