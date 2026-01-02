Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назван главный трансферный провал сезона АПЛ. Ошибся чемпион
Англия
02 января 2026, 16:35 | Обновлено 02 января 2026, 16:50
1124
2

Назван главный трансферный провал сезона АПЛ. Ошибся чемпион

Ливерпуль купил Исака за 125 миллионов фунтов

02 января 2026, 16:35 | Обновлено 02 января 2026, 16:50
1124
2 Comments
Назван главный трансферный провал сезона АПЛ. Ошибся чемпион
Getty Images/Global Images Ukraine

Популярный ресурс Goal.com составил список провальных трансферов сезона АПЛ, а первое место занимает Ливерпуль и форвард Александер Исак.

Действующий чемпион после трудных переговоров приобрел шведа у Ньюкасла за 125 миллионов фунтов, однако Исак в текущем чемпионате забил лишь два гола в 10 матчах.

В топ неудачных трансферов входят еще два форварда: Виктор Дьекереш, которого Арсенал приобрел у Спортинга (5 голов), и Беньямин Шешко, которого Манчестер Юнайтед купил у Лейпцига (2 гола).

Ливерпуль по итогам первой части сезона АПЛ занимает 4-е место с отставанием от лидера Арсенала в 12 очков.

По теме:
Выгодное предложение. Клуб УПЛ продает форварда в Африку
ОФИЦИАЛЬНО. Селтик арендовал у клуба АПЛ бывшего защитника Барселоны
Экс-игрок Шахтера прибыл в Италию. Фиорентина сможет его выкупить за 10 млн
Александер Исак Ливерпуль трансферы АПЛ трансферы
Иван Зинченко Источник: Goal.com
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тьерри АНРИ: «Это был позор всего футбола, что он не выиграл Золотой мяч»
Футбол | 02 января 2026, 06:22 3
Тьерри АНРИ: «Это был позор всего футбола, что он не выиграл Золотой мяч»
Тьерри АНРИ: «Это был позор всего футбола, что он не выиграл Золотой мяч»

Француз – о Джеррарде

Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Александру Шовковскому
Футбол | 02 января 2026, 11:15 2
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Александру Шовковскому
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Александру Шовковскому

2 января легенде клуба исполнился 51 год

Правительство африканской страны распустило сборную после провала на КАН
Футбол | 01.01.2026, 16:15
Правительство африканской страны распустило сборную после провала на КАН
Правительство африканской страны распустило сборную после провала на КАН
Сенсационный вариант: Шапаренко заинтересовал 19-кратного чемпиона
Футбол | 02.01.2026, 07:39
Сенсационный вариант: Шапаренко заинтересовал 19-кратного чемпиона
Сенсационный вариант: Шапаренко заинтересовал 19-кратного чемпиона
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный Дани Алвес стал совладельцем футбольного клуба
Футбол | 02.01.2026, 13:41
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный Дани Алвес стал совладельцем футбольного клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный Дани Алвес стал совладельцем футбольного клуба
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Ідуть шляхом Челсі 
Ответить
0
Gargantua
с Исаком не вижу провала, там больше похоже на адаптацию.
а вот с Виртцем очень похоже таки на провал.
Йокерес это не арсеналовского формата форвард, а Шешко сильно переоцененный талант. очередная глупость селекции МЮ.
Ответить
0
Популярные новости
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
01.01.2026, 07:44 4
Футбол
Мудрик услышал неутешительный вердикт о своем будущем
Мудрик услышал неутешительный вердикт о своем будущем
01.01.2026, 08:42 5
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
02.01.2026, 07:05
Хоккей
В Динамо сожалеют о своем решении относительно главного тренера
В Динамо сожалеют о своем решении относительно главного тренера
01.01.2026, 06:00
Футбол
Вот это поворот! Промоутером Усика может стать живая легенда бокса
Вот это поворот! Промоутером Усика может стать живая легенда бокса
01.01.2026, 00:02 2
Бокс
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
01.01.2026, 06:12 15
Футбол
ФОТО. Таким его видели редко. Как Усик праздновал Новый год
ФОТО. Таким его видели редко. Как Усик праздновал Новый год
01.01.2026, 19:24
Бокс
Аль-Шейх отказался от Усика после его поступка. Что случилось?
Аль-Шейх отказался от Усика после его поступка. Что случилось?
01.01.2026, 10:18 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем