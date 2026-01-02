Назван главный трансферный провал сезона АПЛ. Ошибся чемпион
Ливерпуль купил Исака за 125 миллионов фунтов
Популярный ресурс Goal.com составил список провальных трансферов сезона АПЛ, а первое место занимает Ливерпуль и форвард Александер Исак.
Действующий чемпион после трудных переговоров приобрел шведа у Ньюкасла за 125 миллионов фунтов, однако Исак в текущем чемпионате забил лишь два гола в 10 матчах.
В топ неудачных трансферов входят еще два форварда: Виктор Дьекереш, которого Арсенал приобрел у Спортинга (5 голов), и Беньямин Шешко, которого Манчестер Юнайтед купил у Лейпцига (2 гола).
Ливерпуль по итогам первой части сезона АПЛ занимает 4-е место с отставанием от лидера Арсенала в 12 очков.
