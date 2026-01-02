Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Яков КИНАРЕЙКИН: «Моя цель – попасть в сборную Украины»
Испания
02 января 2026, 15:03 | Обновлено 02 января 2026, 15:04
213
0

Яков КИНАРЕЙКИН: «Моя цель – попасть в сборную Украины»

Голкипер Вильярреала B ответил на актуальные вопросы

02 января 2026, 15:03 | Обновлено 02 января 2026, 15:04
213
0
Яков КИНАРЕЙКИН: «Моя цель – попасть в сборную Украины»
Instagram. Яков Кинарейкин

Український воротар «Вільярреала Б» Яків Кінарейкін прокоментував свої шанси зіграти за збірну України та відповів на інші запитання:

– Якове, ви дебютували за «Вільярреал Б» в офіційному матчі. Загалом уже провели три гри, у двох з яких залишили ворота «сухими». Чи був мандраж перед дебютом?

– Ні, мандражу абсолютно не було. Я розумів, що рано чи пізно це станеться, і можна сказати, що готував себе до цього заздалегідь, щоб у день гри не було хвилювання. Коли вже сказали, що я граю, я просто вийшов на поле, намагався показати свої найкращі якості й бути готовим до матчу.

– Як узагалі виник варіант із «Вільярреалом»? Це було для вас несподівано?

– Варіант виник доволі спонтанно. Я навіть не очікував, що зможу кудись перейти з «Карпат» у це трансферне вікно. Все з’явилося раптово. Я кілька днів подумав, поспілкувався з рідними, з батьками, і ми вирішили, що цей крок потрібно зробити. Чи був це сюрприз? Скоріше ні. Я розумію, для чого щодня працюю, і сприймаю це як винагороду за працю. Звісно, було дуже приємно, хотілося перейти в цей клуб. Дякую, що все так склалося, і дякую «Карпатам», що відпустили.

– Як довго тривали переговори між клубами?

– Наскільки я знаю, переговори тривали приблизно три-чотири дні. Я сам у це не дуже вникав, щоб не забивати собі голову. Цим займався мій батько. Потрібно враховувати, що все почалося наприкінці тижня: у Європі в суботу працюють лише до обіду, а в неділю вихідний. Через це процес трохи затягнувся, але коли всі повернулися до звичайного робочого графіка, питання вирішили досить швидко.

– «Вільярреал», який минулого сезону посів п’яте місце в Ла Лізі та вийшов у Лігу чемпіонів, заплатив за вас близько 700 тисяч євро. Чи був через це тиск очікувань?

– Зрозуміло, що коли за футболіста платять гроші, від нього очікують більшого. Але потрібно розуміти різницю менталітету. Для України це великі кошти, а для такого клубу, як «Вільярреал», це частина їхньої моделі бізнесу. Вони інвестують у молодих гравців, розвивають їх і згодом продають дорожче. Для іспанського футболу це не надто великі суми. Я розумів, що в Україні через це багато, можуть бути очікування і тиск, але знав, на що йду, тому не можу сказати, що сильно відчував цей тиск.

– Чим вас вразив футбол в Іспанії? Які головні відмінності від українського?

– Тут просто інший футбол. Починаючи від навколофутбольних моментів і закінчуючи самою грою, тактикою. Я граю за «Вільярреал Б», і якщо подивитися на турнірну таблицю, то від другого-третього місця до 18-го різниця становить два-три очки. Чемпіонат дуже конкурентний: немає явних фаворитів чи аутсайдерів, кожен матч може завершитися як завгодно. Інша велика відмінність – підхід до роботи. Після кожного тренування ми працюємо в тренажерному залі, тоді як в Україні це було максимум один-два рази на тиждень. Під кожного гравця складають індивідуальний план фізичної підготовки. Є й інші нюанси, наприклад, немає заїздів на домашні матчі – тільки на виїзні.

– Ваш клуб зараз на 13-й позиції: до зони вильоту два очки, до зони підвищення – п’ять. Чи стоїть завдання виходу в клас вище?

– Головне завдання команди – щоб гравці з команди Б у разі потреби могли поповнювати першу команду. Це основна мета. У нас майже всі молоді футболісти, немає великого досвіду. Найважливіше – прогресувати, увійти до першої команди і стати гравцем основи, а вже потім, можливо, щоб за тебе заплатили великі гроші інші клуби.

– Як проходить ваша адаптація в клубі та як справи з іспанською мовою?

– Іспанську я почав вивчати ще до переходу, але періодами. У мене вже була певна база. Зрозуміло, що спочатку я не все розумів, бо живе мовне середовище – це інше. Але я міг щось сказати і щось зрозуміти, і це дуже допомогло адаптації. Зараз із мовою вже значно краще: я більше розумію і більше говорю. Проблем із цим немає, і адаптація не була дуже довгою.

– Тепер, коли ви стали основним воротарем «Вільярреала Б», дебют у першій команді не за горами?

– Я роблю від себе все можливе. На кожному тренуванні викладаюся на максимум. А далі – як складеться. Думаю, все може бути.

– Ви відвідуєте матчі основної команди?

– Так, коли ігри не перетинаються з матчами моєї команди. Нещодавно до мене приїжджав друг, ми ходили на матч Ліги чемпіонів проти «Копенгагена». Емоції незабутні. У Ла Лізі стадіони постійно заповнені. «Вільярреал» – невелике місто, але майже кожен тут уболіває за команду. Квитки розкуповують дуже швидко, атмосфера неймовірна.

– Як порівняєте відвідуваність стадіонів в Україні та Іспанії?

– Мені трохи пощастило, бо в «Карпатах» уболівальники ходили на матчі – стабільно близько 5 тисяч. Відчувалася різниця між домашніми і виїзними іграми, коли 100–200 глядачів. В Іспанії на матчах Ла Ліги стадіони заповнені повністю. На ігри нашої ліги також ходять глядачі, особливо в невеликих містах – там майже всі приходять на стадіон, і атмосфера теж дуже сильна.

– Як проводите вільний час в Іспанії?

– Після тренувань хочеться кудись піти, щось подивитися, просто прогулятися біля моря чи пляжу. Погода майже завжди дозволяє, багато сонця, не холодно. Це дуже впливає на настрій і дозвілля, тому ми поступово вивчаємо місцевість.

– Чи хотіли б ви дебютувати за національну збірну України?

– Звісно, хотів би. Я не назвав би це мрією, бо мрія для мене – щось недосяжне. Це одна з поставлених цілей. Дуже хотілося б отримати виклик до збірної України, дебютувати і грати. Це одна з великих цілей.

По теме:
Эспаньол принимает максимальные меры безопасности перед дерби с Барселоною
Экс-игрок Шахтера прибыл в Италию. Фиорентина сможет его выкупить за 10 млн
Райо Вальекано – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Яков Кинарейкин Вильярреал чемпионат Испании по футболу сборная Украины по футболу Карпаты Львов
Николай Степанов
Николай Степанов Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
Хоккей | 02 января 2026, 07:05 0
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала

Завершился групповой этап

Правительство африканской страны распустило сборную после провала на КАН
Футбол | 01 января 2026, 16:15 25
Правительство африканской страны распустило сборную после провала на КАН
Правительство африканской страны распустило сборную после провала на КАН

Деятельность сборной Габона приостановлена на неопределенный срок

Моуриньо назвал украинца лучшим игроком чемпионата и хочет его трансфер
Футбол | 02.01.2026, 07:02
Моуриньо назвал украинца лучшим игроком чемпионата и хочет его трансфер
Моуриньо назвал украинца лучшим игроком чемпионата и хочет его трансфер
Моуриньо считает украинского игрока лучшим в чемпионате Турции
Футбол | 02.01.2026, 12:39
Моуриньо считает украинского игрока лучшим в чемпионате Турции
Моуриньо считает украинского игрока лучшим в чемпионате Турции
Жил Висенте – Спортинг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Футбол | 02.01.2026, 13:24
Жил Висенте – Спортинг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Жил Висенте – Спортинг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены участники матча за выживание
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены участники матча за выживание
31.12.2025, 10:55
Хоккей
ОФИЦИАЛЬНО. Гранд АПЛ попрощался с тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Гранд АПЛ попрощался с тренером
01.01.2026, 14:28 12
Футбол
УСИК: «Кличко мне сказали, что я буду драться с другим. Они смеялись...»
УСИК: «Кличко мне сказали, что я буду драться с другим. Они смеялись...»
02.01.2026, 06:42 3
Бокс
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
01.01.2026, 06:12 15
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Драться с ним для меня честь. Я его очень уважаю»
Владимир КЛИЧКО: «Драться с ним для меня честь. Я его очень уважаю»
01.01.2026, 08:00 1
Бокс
БЛОХИН: «Мне позвонили, я не поверил, думал, что это новогодний розыгрыш»
БЛОХИН: «Мне позвонили, я не поверил, думал, что это новогодний розыгрыш»
01.01.2026, 07:30 1
Футбол
Усик выступил с сенсационным обращением к Аль-Шейху. Что происходит?
Усик выступил с сенсационным обращением к Аль-Шейху. Что происходит?
01.01.2026, 07:41 3
Бокс
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
01.01.2026, 07:44 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем