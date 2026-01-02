Тьерри АНРИ: «Это был позор всего футбола, что он не выиграл Золотой мяч»
Француз – о Джеррарде
Легендарный французский нападающий Тьерри Анри вспомнил о несправедливости, связанной с отсутствием «Золотого мяча» в карьере бывшего капитана «Ливерпуля» Стивена Джеррарда. Француз убежден, что англичанин заслуживал главную индивидуальную награду в футболе после триумфа в Лиге чемпионов 2005 года.
«Это был позор всего футбола, что он не выиграл Золотой мяч после Стамбула в 2005 году. Для меня он всегда будет одним из лучших полузащитников всех времен», — сказал Анри.
Напомним, именно Джеррард был ключевой фигурой невероятного камбэка «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов против «Милана», когда английский клуб отыгрался со счета 0:3 и завоевал трофей в серии пенальти.
