Тьерри АНРИ: «Я боялся против него играть. Он мог похоронить вашу команду»

Легенда сборной Франции и лондонского «Арсенала» Тьерри Анри оценил игру английского хавбека Пола Скоулза.

«В Манчестер Юнайтед всегда было много удивительных игроков, но каждый раз, когда мы противостояли им, я всегда боялся того, что может сделать Пол Скоулз. Спросите любого из той старой команды «Арсенала», они скажут вам то же самое.

Если вы позволите ему играть так, как он умеет, то он может вас похоронить. Для меня он был очень недооценен. То, как он играл – невероятно», – сказал Скоулз.

Ранее легенда лондонского «Арсенала» Тьерри Анри назвал самого крутого игрока в истории «Барселоны». Анри выделил своего соотечественника Лилиана Тюрама.