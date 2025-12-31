Лучшими ассистентами УПЛ в 2025 году стали Бондаренко и Велетень

Лучшими ассистентами УПЛ в 2025 году стали 25-летний полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко и 23-летний хавбек «Колоса» и «Полесья» Владислав Велетень. Бондаренко сделал 5 голевых передач в весенней части сезона-2024/25 и 3 – в осенней части ЧУ-2025/26, а Велетень – соответственно по 4.

К слову, в предыдущие 10 лет игроки «Шахтера» трижды завоевывали пальму первенства в этой номинации: Дарио Срна в 2016 году (8 результативных передач), Тайсон в 2018-м (12) и Алан Патрик в 2021-м (9).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие ассистенты УПЛ в 2025 году