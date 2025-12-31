Лучшими ассистентами УПЛ в 2025 году стали Бондаренко и Велетень

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
31 декабря 2025, 01:35 | Обновлено 31 декабря 2025, 01:40
За весну и осень этого года оба сделали по 8 голевых передач

ФК Полесье. Владислав Велетень

Лучшими ассистентами УПЛ в 2025 году стали 25-летний полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко и 23-летний хавбек «Колоса» и «Полесья» Владислав Велетень. Бондаренко сделал 5 голевых передач в весенней части сезона-2024/25 и 3 – в осенней части ЧУ-2025/26, а Велетень – соответственно по 4.

К слову, в предыдущие 10 лет игроки «Шахтера» трижды завоевывали пальму первенства в этой номинации: Дарио Срна в 2016 году (8 результативных передач), Тайсон в 2018-м (12) и Алан Патрик в 2021-м (9).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие ассистенты УПЛ в 2025 году

Игрок

Клуб

Весна

Осень

Всего

1.

Артем БОНДАРЕНКО

Шахтер

5

3

8

Владислав ВЕЛЕТЕНЬ

Колос/Полесье

4

4

8

3.

Глейкер МЕНДОСА

Кривбасс

0

7

7

4.

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

Динамо

3

3

6

Александр КАРАВАЕВ

Динамо

0

6

6

Мухаррем ЯШАРИ

ЛНЗ

3

3

6

7.

Владислав ДУБИНЧАК

Динамо

4

1

5

Ярослав КАРАБИН

Рух/Карпаты

4

1

5

ПЕДРИНЬЮ

Шахтер

0

5

5

Аринальдо РРАПАЙ

Колос

3

2

5
цифры и факты Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
