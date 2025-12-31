Лучшими ассистентами УПЛ в 2025 году стали Бондаренко и Велетень
За весну и осень этого года оба сделали по 8 голевых передач
Лучшими ассистентами УПЛ в 2025 году стали 25-летний полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко и 23-летний хавбек «Колоса» и «Полесья» Владислав Велетень. Бондаренко сделал 5 голевых передач в весенней части сезона-2024/25 и 3 – в осенней части ЧУ-2025/26, а Велетень – соответственно по 4.
К слову, в предыдущие 10 лет игроки «Шахтера» трижды завоевывали пальму первенства в этой номинации: Дарио Срна в 2016 году (8 результативных передач), Тайсон в 2018-м (12) и Алан Патрик в 2021-м (9).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Лучшие ассистенты УПЛ в 2025 году
|
|
Игрок
|
Клуб
|
Весна
|
Осень
|
Всего
|
1.
|
Артем БОНДАРЕНКО
|
Шахтер
|
5
|
3
|
8
|
|
Владислав ВЕЛЕТЕНЬ
|
Колос/Полесье
|
4
|
4
|
8
|
3.
|
Глейкер МЕНДОСА
|
Кривбасс
|
0
|
7
|
7
|
4.
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
Динамо
|
3
|
3
|
6
|
|
Александр КАРАВАЕВ
|
Динамо
|
0
|
6
|
6
|
|
Мухаррем ЯШАРИ
|
ЛНЗ
|
3
|
3
|
6
|
7.
|
Владислав ДУБИНЧАК
|
Динамо
|
4
|
1
|
5
|
|
Ярослав КАРАБИН
|
Рух/Карпаты
|
4
|
1
|
5
|
|
ПЕДРИНЬЮ
|
Шахтер
|
0
|
5
|
5
|
|
Аринальдо РРАПАЙ
|
Колос
|
3
|
2
|
5
