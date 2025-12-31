Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Англия
31 декабря 2025, 01:14 |
78
0

Манчестер Юнайтед снова потерял очки

МЮ разочаровал в матче с Вулвз: Аморим указал на главную проблему команды
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился мыслями после ничейного результата в поединке 19-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (1:1).

«Весь матч складывался для нас непросто. Мы осознавали, что это противостояние будет непохожим на встречу с «Ньюкаслом». Сегодня команде недоставало того драйва.

Шансы возникали, однако в передней линии не хватило динамики. Сейчас игрокам все еще недостает сыгранности.

Этот сценарий кардинально отличался от прошлого тура. Соперник плотно оборонялся большим числом исполнителей, а в таких условиях необходимо действовать изобретательнее, прилагать больше усилий для созидания и искать нестандартные решения. Этого нам сегодня и не хватило.

Ребята старались, но уровень игры был не лучшим. Сейчас важно восстановить силы и готовиться к следующему выходу на поле», – отметил Аморим.

Манчестер Юнайтед Рубен Аморим Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон Английская Премьер-лига
Михаил Олексиенко Источник: BBC
