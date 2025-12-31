Наибольшую зрительскую аудиторию в осенней части сезона собрал Шахтер

В осенней части сезона-2025/26 наибольшую зрительскую аудиторию имел «Шахтер». В среднем за играми горняков наблюдали 3 622 зрителя. Второе место по посещаемости заняло «Динамо» – 3 176, третье – «Карпаты» – 1 518. Наименьшее же количество болельщиков присутствовало на играх «Полтавы» (в среднем – 907), «Зари» (917) и «Александрии» (962). Дома наибольшую поддержку имели «Карпаты» (в среднем – 4 993), «Эпицентр» (3 531) и «Верес» (2 689), наименьшую – «Полтава» (352), «Кривбасс» (661) и ЛНЗ (757). В гостях наибольшее количество зрителей собрали «Шахтер» (в среднем – 4 681), «Динамо» (4 295) и «Полесье» (2 036), наименьшее – «Оболонь» (676), «Колос» (1 025) и «Верес» (1 050).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ