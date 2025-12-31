Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Наибольшую зрительскую аудиторию в осенней части сезона собрал Шахтер
Украина. Премьер лига
31 декабря 2025, 01:23 | Обновлено 31 декабря 2025, 01:27
51
0

Наибольшую зрительскую аудиторию в осенней части сезона собрал Шахтер

Последнее место по посещаемости заняла «Полтава»

31 декабря 2025, 01:23 | Обновлено 31 декабря 2025, 01:27
51
0
Наибольшую зрительскую аудиторию в осенней части сезона собрал Шахтер
ФК Шахтер

В осенней части сезона-2025/26 наибольшую зрительскую аудиторию имел «Шахтер». В среднем за играми горняков наблюдали 3 622 зрителя. Второе место по посещаемости заняло «Динамо» – 3 176, третье – «Карпаты» – 1 518. Наименьшее же количество болельщиков присутствовало на играх «Полтавы» (в среднем – 907), «Зари» (917) и «Александрии» (962). Дома наибольшую поддержку имели «Карпаты» (в среднем – 4 993), «Эпицентр» (3 531) и «Верес» (2 689), наименьшую – «Полтава» (352), «Кривбасс» (661) и ЛНЗ (757). В гостях наибольшее количество зрителей собрали «Шахтер» (в среднем – 4 681), «Динамо» (4 295) и «Полесье» (2 036), наименьшее – «Оболонь» (676), «Колос» (1 025) и «Верес» (1 050).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

По теме:
Кауан ЭЛИАС: «Марлон Гомес очень много мне помогал в Шахтере»
Паламарчук и Ризнык чаще всего играли на «ноль» в 2025 году в УПЛ
Лучшим игроком УПЛ по системе «гол+пас» в 2025 году стал Твердохлеб
цифры и факты Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
Футбол | 30 декабря 2025, 08:33 2
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»

Все зависит от фактора войны

Турки Аль-Шейх заплатил Иноуэ гонорар, ставший абсолютным рекордом
Бокс | 30 декабря 2025, 09:33 0
Турки Аль-Шейх заплатил Иноуэ гонорар, ставший абсолютным рекордом
Турки Аль-Шейх заплатил Иноуэ гонорар, ставший абсолютным рекордом

Японец успешно выступил в Эр-Рияде

Ракицкий вкладывал свои деньги в Черноморец. Известна причина
Футбол | 30.12.2025, 20:21
Ракицкий вкладывал свои деньги в Черноморец. Известна причина
Ракицкий вкладывал свои деньги в Черноморец. Известна причина
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 30.12.2025, 07:40
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Ман Юнайтед – Вулвз – 1:1. Лишь третья ничья волков за сезон. Видео голов
Футбол | 31.12.2025, 01:23
Ман Юнайтед – Вулвз – 1:1. Лишь третья ничья волков за сезон. Видео голов
Ман Юнайтед – Вулвз – 1:1. Лишь третья ничья волков за сезон. Видео голов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
29.12.2025, 11:13 5
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал талантливого украинского полузащитника
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал талантливого украинского полузащитника
29.12.2025, 07:21 6
Футбол
Эксперт: «В Динамо его никто не рассматривал, посмотрите, где он сейчас»
Эксперт: «В Динамо его никто не рассматривал, посмотрите, где он сейчас»
29.12.2025, 02:32 1
Футбол
Наоя Иноуэ назвал двух боксеров, которые сейчас превосходят Усика
Наоя Иноуэ назвал двух боксеров, которые сейчас превосходят Усика
29.12.2025, 09:07 3
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. 8 шайб Финляндии и почти антирекорд турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. 8 шайб Финляндии и почти антирекорд турнира
29.12.2025, 09:45
Хоккей
Довбика неожиданно решил купить 19-кратный чемпион страны
Довбика неожиданно решил купить 19-кратный чемпион страны
29.12.2025, 06:32 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах
29.12.2025, 12:53 4
Футбол
ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте
ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте
29.12.2025, 17:59 14
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем