Семь игроков провели все 16 матчей без замен в осенней части сезона УПЛ

В осенней части сезона-2025/26 принял участие 401 футболист: 288 украинцев (71,8%) и 113 легионеров (28,2%). Наибольшее число исполнителей оказалось в рядах «Александрии» – 30 игроков, «Динамо», «Полесья» и «Шахтера» – по 29, наименьшее – в составе «Металлиста 1925» – 20, «Колоса» и «Полтавы» – по 22. Больше всех иностранцев задействовали «Шахтер» – 16, «Кривбасс» – 15 и «Александрия» – 12. В то время, как «Оболонь» и «Полтава» обошлись исключительно местными кадрами.

Все 16 матчей провели 44 игрока. 24 из них неизменно выходили на поле в стартовом составе. Но незаменимых, то есть тех, кто провел в игре максимум времени – 1440 минут, оказалось всего семеро. Это три вратаря – Олег Билык («Эпицентр»), Юрий-Владимир Герета («Рух») и Иван Пахолюк («Колос), и четыре защитника – Бакари Конате, Ян Юрчец (оба – «Кривбасс»), Виталий Холод («Рух») и Сергей Чоботенко («Полесье»).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ