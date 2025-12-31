Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Семь игроков провели все 16 матчей без замен в осенней части сезона УПЛ
Украина. Премьер лига
31 декабря 2025, 01:16 | Обновлено 31 декабря 2025, 01:20
70
0

Семь игроков провели все 16 матчей без замен в осенней части сезона УПЛ

В матчах осенней части сезона-2025/26 выступил 401 футболист

31 декабря 2025, 01:16 | Обновлено 31 декабря 2025, 01:20
70
0
Семь игроков провели все 16 матчей без замен в осенней части сезона УПЛ
ФК Рух. Виталий Холод

В осенней части сезона-2025/26 принял участие 401 футболист: 288 украинцев (71,8%) и 113 легионеров (28,2%). Наибольшее число исполнителей оказалось в рядах «Александрии» – 30 игроков, «Динамо», «Полесья» и «Шахтера» – по 29, наименьшее – в составе «Металлиста 1925» – 20, «Колоса» и «Полтавы» – по 22. Больше всех иностранцев задействовали «Шахтер» – 16, «Кривбасс» – 15 и «Александрия» – 12. В то время, как «Оболонь» и «Полтава» обошлись исключительно местными кадрами.

Все 16 матчей провели 44 игрока. 24 из них неизменно выходили на поле в стартовом составе. Но незаменимых, то есть тех, кто провел в игре максимум времени – 1440 минут, оказалось всего семеро. Это три вратаря – Олег Билык («Эпицентр»), Юрий-Владимир Герета («Рух») и Иван Пахолюк («Колос), и четыре защитника – Бакари Конате, Ян Юрчец (оба – «Кривбасс»), Виталий Холод («Рух») и Сергей Чоботенко («Полесье»).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

По теме:
Кауан ЭЛИАС: «Марлон Гомес очень много мне помогал в Шахтере»
Паламарчук и Ризнык чаще всего играли на «ноль» в 2025 году в УПЛ
Лучшим игроком УПЛ по системе «гол+пас» в 2025 году стал Твердохлеб
цифры и факты Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лучшим бомбардиром УПЛ в 2025 году стал Егор Твердохлеб
Футбол | 31 декабря 2025, 01:29 0
Лучшим бомбардиром УПЛ в 2025 году стал Егор Твердохлеб
Лучшим бомбардиром УПЛ в 2025 году стал Егор Твердохлеб

За весну и осень этого года хавбек «Кривбасса» забил 13 мячей

Турки Аль-Шейх заплатил Иноуэ гонорар, ставший абсолютным рекордом
Бокс | 30 декабря 2025, 09:33 0
Турки Аль-Шейх заплатил Иноуэ гонорар, ставший абсолютным рекордом
Турки Аль-Шейх заплатил Иноуэ гонорар, ставший абсолютным рекордом

Японец успешно выступил в Эр-Рияде

В Польше отказались от Усика из-за его поступка
Бокс | 30.12.2025, 08:54
В Польше отказались от Усика из-за его поступка
В Польше отказались от Усика из-за его поступка
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
Футбол | 30.12.2025, 08:33
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
Ракицкий вкладывал свои деньги в Черноморец. Известна причина
Футбол | 30.12.2025, 20:21
Ракицкий вкладывал свои деньги в Черноморец. Известна причина
Ракицкий вкладывал свои деньги в Черноморец. Известна причина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал талантливого украинского полузащитника
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал талантливого украинского полузащитника
29.12.2025, 07:21 6
Футбол
Довбика неожиданно решил купить 19-кратный чемпион страны
Довбика неожиданно решил купить 19-кратный чемпион страны
29.12.2025, 06:32 2
Футбол
ПСЖ принял решение о дальнейшей судьбе Забарного и Сафонова
ПСЖ принял решение о дальнейшей судьбе Забарного и Сафонова
30.12.2025, 08:17 20
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. 8 шайб Финляндии и почти антирекорд турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. 8 шайб Финляндии и почти антирекорд турнира
29.12.2025, 09:45
Хоккей
Мадридский Реал принял решение купить вратаря
Мадридский Реал принял решение купить вратаря
30.12.2025, 10:12 6
Футбол
Наоя Иноуэ назвал двух боксеров, которые сейчас превосходят Усика
Наоя Иноуэ назвал двух боксеров, которые сейчас превосходят Усика
29.12.2025, 09:07 3
Бокс
ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте
ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте
29.12.2025, 17:59 14
Бокс
Склоним головы. Легендарного баскетболиста убила ракета во Львове
Склоним головы. Легендарного баскетболиста убила ракета во Львове
29.12.2025, 09:00
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем