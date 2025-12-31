Жозе МОУРИНЬО: «Я ухожу отсюда, вы сами видели, что было»

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью эмоционально прокомментировал ничью с «Брагой» (2:2) в матче 16-го тура чемпионата Португалии, в котором результативной передачей отметился украинец Георгий Судаков.

После финального свистка Моуринью заявил, что «Бенфика» должна была победить, поскольку отмененный гол Самуэля Даля был, по его мнению, абсолютно легитимным.

«Выиграла бы Бенфика без судейского вмешательства? Конечно. Мы забили три чистых гола. Счет должен был быть 3:2 в нашу пользу. Но повторяю — мне понравилось судейство. Это была очень сложная игра для арбитров из-за высокого темпа и интенсивности.

Когда допускается ошибка, которая определяет результат матча, за это отвечает человек в VAR. Есть странные вещи: одни клубы выигрывают благодаря ошибкам, другие – теряют очки из-за них. Я ухожу отсюда, вы видели сами, что было, мы выиграли этот матч, точка», — сказал тренер.