Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  4. «Это тяжело понять». Журналист A Bola раскритиковал Моуринью из-за Судакова
Португалия
29 декабря 2025, 18:16 |
515
0

Бруну Франсиску не понял, почему украинца заменили в матче с Брагой

Getty Images/Global Images Ukraine

Футбольный аналитик и комментатор A Bola TV Бруну Франсиску назвал украинского полузащитника Георгия Судакова лучшим игроком «Бенфики» в матче 16-го тура чемпионата Португалии с «Брагой» (2:2) и не понял решение главного тренера лиссабонской команды Жозе Моуриньо заменить его на 80-й минуте встречи.

«Судаков и Павлидис – это два игрока, которые умеют взаимодействовать в атаке, удерживать мяч и принимать решения, которые помогают команде эффективно выходить вперед. Трудно понять, почему украинца заменили, когда он был лучшим игроком команды», – написал Франсиску в Twitter.

В текущем сезоне Судаков сыграл в составе «Бенфики» 22 матча, в которых он отличился четырьмя забитыми голами и четырьмя результативными передачами.

По теме:
Стала известна точная сумма, за которую Трабзонспор готов продать Батагова
Бенфика предложила 13 млн евро за украинца, который нужен Моуриньо
Украденный ассист: почему Судакову аннулировали результативное действие?
Георгий Судаков Жозе Моуриньо Брага Бенфика чемпионат Португалии по футболу Вангелис Павлидис
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
