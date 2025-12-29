«Это тяжело понять». Журналист A Bola раскритиковал Моуринью из-за Судакова

Футбольный аналитик и комментатор A Bola TV Бруну Франсиску назвал украинского полузащитника Георгия Судакова лучшим игроком «Бенфики» в матче 16-го тура чемпионата Португалии с «Брагой» (2:2) и не понял решение главного тренера лиссабонской команды Жозе Моуриньо заменить его на 80-й минуте встречи.

«Судаков и Павлидис – это два игрока, которые умеют взаимодействовать в атаке, удерживать мяч и принимать решения, которые помогают команде эффективно выходить вперед. Трудно понять, почему украинца заменили, когда он был лучшим игроком команды», – написал Франсиску в Twitter.

В текущем сезоне Судаков сыграл в составе «Бенфики» 22 матча, в которых он отличился четырьмя забитыми голами и четырьмя результативными передачами.