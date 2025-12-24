Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  Моуриньо объяснил, почему Судаков не играет десятку
Португалия
24 декабря 2025, 03:17 | Обновлено 24 декабря 2025, 03:18
0

Моуриньо объяснил, почему Судаков не играет десятку

Тренер Бенфики сделал выбор в пользу Аурснеса, а не Георгия

Моуриньо объяснил, почему Судаков не играет десятку
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо объяснил, почему в матче 15-го тура чемпионата Португалии с «Фамаликау» (1:0) на позиции плеймейкера из-за травмы Леандро Баррейро играл норвежец Фредрик Аурснес, а не украинец Георгий Судаков.

«Аурснес может предложить нам боеспособность на этой позиции. Баррейро играет выше, Аурснес – более позиционно. Это игрок, профильная позиция которого – шестой номер. Он не так активно использует дальние удары, как Баррейро. Но когда защита играет компактно, он обеспечивает нам уверенность.

Сопернику очень трудно нас тогда сломать. У них есть ребята с высоким техническим качеством и скоростью, но они не угрожали нам. Тот факт, что именно он играет там, а не Судаков, говорит о том, что это было сделано для обеспечения надежности», – цитирует Моуриньо MaisFutebol.

Жозе Моуриньо Георгий Судаков Фредрик Аурснес Бенфика чемпионат Португалии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
