Моуриньо объяснил, почему Судаков не играет десятку
Тренер Бенфики сделал выбор в пользу Аурснеса, а не Георгия
Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо объяснил, почему в матче 15-го тура чемпионата Португалии с «Фамаликау» (1:0) на позиции плеймейкера из-за травмы Леандро Баррейро играл норвежец Фредрик Аурснес, а не украинец Георгий Судаков.
«Аурснес может предложить нам боеспособность на этой позиции. Баррейро играет выше, Аурснес – более позиционно. Это игрок, профильная позиция которого – шестой номер. Он не так активно использует дальние удары, как Баррейро. Но когда защита играет компактно, он обеспечивает нам уверенность.
Сопернику очень трудно нас тогда сломать. У них есть ребята с высоким техническим качеством и скоростью, но они не угрожали нам. Тот факт, что именно он играет там, а не Судаков, говорит о том, что это было сделано для обеспечения надежности», – цитирует Моуриньо MaisFutebol.
