ВИДЕО. Болезненные кадры. Травмированный Судаков едва дошел до автобуса
Украинский хавбек Бенфики получил повреждение в кубковом матче
Украинский полузащитник лиссабонской «Бенфики» Георгий Судаков получил довольно болезненную травму в матче 1/8 финала Кубка Португалии с «Фаренсе» (2:0).
В Сети появились кадры, как 23-летний хавбек уже по завершении встречи, сильно хромая, шел к клубному автобусу. На видео видно, как украинцу было больно делать каждый шаг.
В текущем сезоне Судаков сыграл в составе лиссабонской команды 20 матчей. На счету Георгия четыре забитых гола и три результативные передачи в этих встречах.
Сообщалось, что Судаков всерьез напугал «Бенфику» в матче Лиги чемпионов с «Наполи».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Горняки попрощаются с по меньшей мере одним футболистом
Горняки заняли 6-е место, а Динамо оказалось за бортом топ-24
ні трішки кульгав, а так я сказав би шо навіть трошки біг.