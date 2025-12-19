ВИДЕО. Болезненные кадры. Травмированный Судаков едва дошел до автобуса

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Португалия
19 декабря 2025, 22:43 |
Украинский хавбек Бенфики получил повреждение в кубковом матче

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Украинский полузащитник лиссабонской «Бенфики» Георгий Судаков получил довольно болезненную травму в матче 1/8 финала Кубка Португалии с «Фаренсе» (2:0).

В Сети появились кадры, как 23-летний хавбек уже по завершении встречи, сильно хромая, шел к клубному автобусу. На видео видно, как украинцу было больно делать каждый шаг.

В текущем сезоне Судаков сыграл в составе лиссабонской команды 20 матчей. На счету Георгия четыре забитых гола и три результативные передачи в этих встречах.

Сообщалось, что Судаков всерьез напугал «Бенфику» в матче Лиги чемпионов с «Наполи».

По теме:
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
Моуриньо покорил новую вершину – как его поздравили в раздевалке
Кубок Португалии. Бенфика и другие: определены 4 четвертьфиналиста турнира
Георгий Судаков травма Бенфика чемпионат Португалии по футболу видео
