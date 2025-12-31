Лучшей командой УПЛ в 2025 году стал Шахтер

Если бы чемпионат Украины проводился по схеме «весна – осень», то пальма первенства в 2025 году 11-й раз за последние 15 лет досталась бы «Шахтеру». Оранжево-черные показали третий результат в весенней части сезона-2024/25 (29 очков) и второй – в осенней части УПЛ-2025/26 (35). Горняки одержали за год больше всех побед (18), потерпели меньше всех поражений (2) и больше всех забили (69 голов). Вторую строчку в таблице этого виртуального ЧУ-2025 заняло «Динамо», отставшее от дончан на 11 пунктов. А третье – «Полесье», опередившее на 4 очка лидера осени ЛНЗ. «Александрия», имевшая лучший показатель весной, заняла в годовом рейтинге только 8-е место.

Небольшое пояснение к приведенной ниже таблице. Поскольку клубы по той или иной причине провели разное количество матчей, расставлены они по проценту набранных очков. Кроме того, в таблицу не включены коллективы, выступавшие в 2025 году только весной («Ворскла», «Ингулец», «Левый берег» и «Черноморец»), либо осенью («Кудровка», «Металлист 1925», «Полтава» и «Эпицентр»).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Показатели клубов УПЛ в 2025 году