Лучшей командой УПЛ в 2025 году стал Шахтер
Пальма первенства досталась горнякам 11-й раз за последние 15 лет
Если бы чемпионат Украины проводился по схеме «весна – осень», то пальма первенства в 2025 году 11-й раз за последние 15 лет досталась бы «Шахтеру». Оранжево-черные показали третий результат в весенней части сезона-2024/25 (29 очков) и второй – в осенней части УПЛ-2025/26 (35). Горняки одержали за год больше всех побед (18), потерпели меньше всех поражений (2) и больше всех забили (69 голов). Вторую строчку в таблице этого виртуального ЧУ-2025 заняло «Динамо», отставшее от дончан на 11 пунктов. А третье – «Полесье», опередившее на 4 очка лидера осени ЛНЗ. «Александрия», имевшая лучший показатель весной, заняла в годовом рейтинге только 8-е место.
Небольшое пояснение к приведенной ниже таблице. Поскольку клубы по той или иной причине провели разное количество матчей, расставлены они по проценту набранных очков. Кроме того, в таблицу не включены коллективы, выступавшие в 2025 году только весной («Ворскла», «Ингулец», «Левый берег» и «Черноморец»), либо осенью («Кудровка», «Металлист 1925», «Полтава» и «Эпицентр»).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Показатели клубов УПЛ в 2025 году
|
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
%
|
1.
|
Шахтер
|
30
|
18
|
10
|
2
|
69-23
|
64
|
71,1
|
2.
|
Динамо
|
29
|
14
|
11
|
4
|
59-29
|
53
|
60,9
|
3.
|
Полесье
|
29
|
14
|
9
|
6
|
40-23
|
51
|
58,6
|
4.
|
ЛНЗ
|
29
|
13
|
8
|
8
|
27-19
|
47
|
54,0
|
5.
|
Колос
|
29
|
11
|
10
|
8
|
33-26
|
43
|
49,4
|
6.
|
Карпаты
|
29
|
10
|
11
|
8
|
40-36
|
41
|
47,1
|
7.
|
Кривбасс
|
30
|
11
|
9
|
10
|
40-36
|
42
|
46,7
|
8.
|
Александрия
|
29
|
11
|
9
|
11
|
34-38
|
40
|
46,0
|
9.
|
Заря
|
30
|
11
|
8
|
11
|
35-36
|
41
|
45,6
|
10.
|
Верес
|
28
|
9
|
8
|
11
|
29-37
|
35
|
41,7
|
11.
|
Оболонь
|
29
|
9
|
8
|
12
|
21-41
|
35
|
40,2
|
12.
|
Рух
|
29
|
10
|
4
|
15
|
24-36
|
34
|
39,0
