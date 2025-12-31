Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Украина. Премьер лига
Лучшей командой УПЛ в 2025 году стал Шахтер

Пальма первенства досталась горнякам 11-й раз за последние 15 лет

31 декабря 2025, 01:08 | Обновлено 31 декабря 2025, 01:13
Лучшей командой УПЛ в 2025 году стал Шахтер
ФК Шахтер

Если бы чемпионат Украины проводился по схеме «весна – осень», то пальма первенства в 2025 году 11-й раз за последние 15 лет досталась бы «Шахтеру». Оранжево-черные показали третий результат в весенней части сезона-2024/25 (29 очков) и второй – в осенней части УПЛ-2025/26 (35). Горняки одержали за год больше всех побед (18), потерпели меньше всех поражений (2) и больше всех забили (69 голов). Вторую строчку в таблице этого виртуального ЧУ-2025 заняло «Динамо», отставшее от дончан на 11 пунктов. А третье – «Полесье», опередившее на 4 очка лидера осени ЛНЗ. «Александрия», имевшая лучший показатель весной, заняла в годовом рейтинге только 8-е место.

Небольшое пояснение к приведенной ниже таблице. Поскольку клубы по той или иной причине провели разное количество матчей, расставлены они по проценту набранных очков. Кроме того, в таблицу не включены коллективы, выступавшие в 2025 году только весной («Ворскла», «Ингулец», «Левый берег» и «Черноморец»), либо осенью («Кудровка», «Металлист 1925», «Полтава» и «Эпицентр»).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Показатели клубов УПЛ в 2025 году

И

В

Н

П

М

О

%

1.

Шахтер

30

18

10

2

69-23

64

71,1

2.

Динамо

29

14

11

4

59-29

53

60,9

3.

Полесье

29

14

9

6

40-23

51

58,6

4.

ЛНЗ

29

13

8

8

27-19

47

54,0

5.

Колос

29

11

10

8

33-26

43

49,4

6.

Карпаты

29

10

11

8

40-36

41

47,1

7.

Кривбасс

30

11

9

10

40-36

42

46,7

8.

Александрия

29

11

9

11

34-38

40

46,0

9.

Заря

30

11

8

11

35-36

41

45,6

10.

Верес

28

9

8

11

29-37

35

41,7

11.

Оболонь

29

9

8

12

21-41

35

40,2

12.

Рух

29

10

4

15

24-36

34

39,0

цифры и факты Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
