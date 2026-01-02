Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Моуриньо считает украинского игрока лучшим в чемпионате Турции
Турция
02 января 2026, 12:39 | Обновлено 02 января 2026, 12:40
1252
4

Моуриньо считает украинского игрока лучшим в чемпионате Турции

Легендарный тренер хочет подписать Арсения Батагова в «Бенфику»

02 января 2026, 12:39 | Обновлено 02 января 2026, 12:40
1252
4 Comments
Моуриньо считает украинского игрока лучшим в чемпионате Турции
Getty Images/Global Images Ukraine

Жозе Моуриньо считает Арсения Батагова лучшим центральным защитником в турецкой Суперлиге, рассказал журналист Зеки Узундурукан.

По его словам, главный тренер «Бенфики», говоря о Батагове, заявил:

«Лучший центральный защитник, которого я видел в Турции».

Также сообщается, что «Бенфика» предложила за игрока 25 миллионов евро, тогда как «Трабзонспор» требует 40 миллионов.

В текущем сезоне Арсений сыграл за «бордово-синих» 18 матчей и отдал два ассиста во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Батагов определился с клубом, в котором намерен продолжить карьеру.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный Дани Алвес стал совладельцем футбольного клуба
Жил Висенте – Спортинг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Клуб Второй лиги покинуло большинство футболистов
Арсений Батагов Бенфика Трабзонспор чемпионат Португалии по футболу трансферы чемпионат Турции по футболу Жозе Моуриньо
Иван Чирко Источник: Sabah
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский впервые после увольнения из Динамо выступил с большим заявлением
Футбол | 02 января 2026, 08:04 2
Шовковский впервые после увольнения из Динамо выступил с большим заявлением
Шовковский впервые после увольнения из Динамо выступил с большим заявлением

Тренер подвел итоги событий 2025 года

Тьерри АНРИ: «Это был позор всего футбола, что он не выиграл Золотой мяч»
Футбол | 02 января 2026, 06:22 1
Тьерри АНРИ: «Это был позор всего футбола, что он не выиграл Золотой мяч»
Тьерри АНРИ: «Это был позор всего футбола, что он не выиграл Золотой мяч»

Француз – о Джеррарде

Умер легендарный игрок и тренер украинского клуба
Футбол | 01.01.2026, 17:33
Умер легендарный игрок и тренер украинского клуба
Умер легендарный игрок и тренер украинского клуба
Без Динамо. Известный в прошлом нападающий спрогнозировал пьедестал УПЛ
Футбол | 02.01.2026, 10:36
Без Динамо. Известный в прошлом нападающий спрогнозировал пьедестал УПЛ
Без Динамо. Известный в прошлом нападающий спрогнозировал пьедестал УПЛ
Тотальный кризис в Селтике: бунты фанатов и паранойя руководства
Футбол | 02.01.2026, 12:20
Тотальный кризис в Селтике: бунты фанатов и паранойя руководства
Тотальный кризис в Селтике: бунты фанатов и паранойя руководства
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AndiM
Мауріньйос вже давно з головою не дружить. Загострення почалося ще після його роботи на кацапню  , на їхньому чс.
Ответить
+1
shar013
От цікаво, якщо він такий гарний футболіст, то чому ще жодного матчу не зіграв за збірну? 
Ответить
+1
Dmytro Koval
А Моуриньо об этом знает?
Ответить
0
_ Moore
ну, якщо перейде в Бенфіку - то це певний крок вперед.
Ответить
0
Популярные новости
АХМЕТОВ: «Мы пригласили нового главного тренера, который знает вкус побед»
АХМЕТОВ: «Мы пригласили нового главного тренера, который знает вкус побед»
31.12.2025, 11:25 9
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один подарок. ЛНЗ подписал лидеров другого клуба УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один подарок. ЛНЗ подписал лидеров другого клуба УПЛ
01.01.2026, 18:23 10
Футбол
Аль-Шейх отказался от Усика после его поступка. Что случилось?
Аль-Шейх отказался от Усика после его поступка. Что случилось?
01.01.2026, 10:18 5
Бокс
Вот это поворот! Промоутером Усика может стать живая легенда бокса
Вот это поворот! Промоутером Усика может стать живая легенда бокса
01.01.2026, 00:02 1
Бокс
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
01.01.2026, 07:44 3
Футбол
Турки Аль-Шейх отказался от Усика и нашел ему замену
Турки Аль-Шейх отказался от Усика и нашел ему замену
01.01.2026, 04:32 5
Бокс
Костюк не должен был заменять Шовковского. Известно, кого хотели Суркисы
Костюк не должен был заменять Шовковского. Известно, кого хотели Суркисы
01.01.2026, 08:11 9
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Гранд АПЛ попрощался с тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Гранд АПЛ попрощался с тренером
01.01.2026, 14:28 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем