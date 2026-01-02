Моуриньо считает украинского игрока лучшим в чемпионате Турции

Жозе Моуриньо считает Арсения Батагова лучшим центральным защитником в турецкой Суперлиге, рассказал журналист Зеки Узундурукан.

По его словам, главный тренер «Бенфики», говоря о Батагове, заявил:

«Лучший центральный защитник, которого я видел в Турции».

Также сообщается, что «Бенфика» предложила за игрока 25 миллионов евро, тогда как «Трабзонспор» требует 40 миллионов.

В текущем сезоне Арсений сыграл за «бордово-синих» 18 матчей и отдал два ассиста во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Батагов определился с клубом, в котором намерен продолжить карьеру.