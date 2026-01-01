Защитник турецкого «Трабзонспора» Арсений Батагов определился с клубом, в котором намерен продолжить карьеру. Об этом сообщил инсайдер и журналист Хасан Мерт Тунцель.

По информации источника, 23-летний украинский футболист не собирается покидать чемпионат Турции, несмотря на все слухи о заинтересованности со стороны «Бенфики», «Наполи», «Ноттингема» и других команд.

«Батагов выразил свое недовольство слухами о возможном трансфере. Украинец заявил, что счастлив в «Трабзонспоре», – рассказал инсайдер.

Батагов перебрался в чемпионат Турции в августе 2024 года из луганской «Зари». В нынешнем сезоне провел 18 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет две результативные передачи.

Контракт украинского защитника истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет девять миллионов евро.