Стало известно, во сколько обойдется Карпатам отставка Лупашко

31 декабря 2025 года ФК «Карпаты» по обоюдному согласию сторон прекратил сотрудничество с главным тренером Владиславом Лупашко.

Как стало известно Sport.ua, поскольку у тренера был действующий контракт еще на полтора года, «Карпаты» должны компенсировать ему зарплату до окончания срока соглашения. Тренер и клуб нашли в этом вопросе взаимопонимание.

По имеющейся информации, речь идет о сумме около 250 тысяч евро.

Если вспомнить, что за переход Лупашко «зелено-белые» заплатили его предыдущему клубу – «Ингульцу» более 200 тысяч евро, то сотрудничество с этим специалистом обошлось львовянам недешево.

В настоящее время «Карпаты» занимают 9-е место в чемпионате УПЛ, набрав 19 очков, а преемник Лупашко будет официально представлен в середине января.

Ранее сообщалось, что Лупашко и «Карпаты» через Авдиша расстались не на лучшей ноте.