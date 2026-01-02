Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, во сколько обойдется Карпатам отставка Лупашко
Украина. Премьер лига
02 января 2026, 14:12 | Обновлено 02 января 2026, 15:37
2876
3

Стало известно, во сколько обойдется Карпатам отставка Лупашко

Бывший наставник рассчитывает на серьезную компенсацию

ФК Карпати. Владислав Лупашко

31 декабря 2025 года ФК «Карпаты» по обоюдному согласию сторон прекратил сотрудничество с главным тренером Владиславом Лупашко.

Как стало известно Sport.ua, поскольку у тренера был действующий контракт еще на полтора года, «Карпаты» должны компенсировать ему зарплату до окончания срока соглашения. Тренер и клуб нашли в этом вопросе взаимопонимание.

По имеющейся информации, речь идет о сумме около 250 тысяч евро.

Если вспомнить, что за переход Лупашко «зелено-белые» заплатили его предыдущему клубу – «Ингульцу» более 200 тысяч евро, то сотрудничество с этим специалистом обошлось львовянам недешево.

В настоящее время «Карпаты» занимают 9-е место в чемпионате УПЛ, набрав 19 очков, а преемник Лупашко будет официально представлен в середине января.

Ранее сообщалось, что Лупашко и «Карпаты» через Авдиша расстались не на лучшей ноте.

По теме:
Тренер Руха: «А сколько голов Фаал не забил – мог быть лидером УПЛ»
Не только потери. Кривбасс может подписать украинского полузащитника
Яков КИНАРЕЙКИН: «Моя цель – попасть в сборную Украины»
Карпаты Львов Владислав Лупашко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Andromed
я в шоці, такі серйозні витрати за тренера який тільки погіршив команду
