  Лупашко и Карпаты из-за Авдыша разошлись не на лучшей ноте
Украина. Премьер лига
01 января 2026, 17:53
Лупашко и Карпаты из-за Авдыша разошлись не на лучшей ноте

Пресс-служба львовской команды даже не стала вставлять фото тренера в прощальный пост

01 января 2026, 17:53
Лупашко и Карпаты из-за Авдыша разошлись не на лучшей ноте
ФК Крапаты. Владислав Лупашко

31 декабря руководство львовских Карпат оформило своеобразный «новогодний подарок» – наставник команды Владислав Лупашко был уволен.

О том, что Лупашко покинет Карпаты, Sport.ua сообщал еще в середине декабря. Официальное объявление об отставке тренера затягивалось из-за переговоров о компенсации, которыми со стороны коуча занимался его агент Олег Авдыш.

По информации Sport.ua, расставание Карпат и Лупашко было довольно тяжелым. Как сообщили источники, в ходе переговоров Авдыш занял жесткую позицию в вопросе компенсации. Точная сумма выплат, к сожалению, остается неизвестной.

Менеджмент Карпат остался крайне недоволен сложившейся ситуацией. Именно поэтому в прощальном посте пресс-службы клуба в социальных сетях даже не была использована фотография Лупашко.

Что касается Авдыша, который ранее занимал должность заместителя генерального директора Карпат по внешним коммуникациям и не вернулся с командой в Украину после зимних сборов 2025 года, то в клубе больше не рассматривают возможность сотрудничества с ним и его клиентами.

Ожидается, что новым главным тренером Карпат будет испанский специалист Фран Фернандес. В таблице УПЛ Карпаты занимают девятое место с 19 очками.

Карпаты Львов Владислав Лупашко Олег Авдыш инсайд new отставка компенсация
Тарас Бондарь
Тарас Бондарь Sport.ua
