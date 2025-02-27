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Украина. Премьер лига
27 февраля 2025, 10:39 | Обновлено 27 февраля 2025, 11:03
2031
3

Топ-менеджер Карпат не вернулся в Украину после сборов в Турции

Олег Авдыш находится за границей

27 февраля 2025, 10:39 | Обновлено 27 февраля 2025, 11:03
2031
3
Топ-менеджер Карпат не вернулся в Украину после сборов в Турции
ФК Карпаты. Олег Авдыш

Заместитель генерального директора «Карпат» по внешним коммуникациям Олег Авдыш не вернулся в Украину после учебно-тренировочных сборов в Турции. Это подтвердили и в расположении «львов».

«Сообщаем, что делегация футбольного клуба «Карпаты» находилась на учебно-тренировочном собрании в Турции в период с 18 января по 14 февраля 2025 года.

Все работники футбольного клуба «Карпаты» (тренеры, футболисты и персонал) вернулись на территорию Украины, за исключением заместителя генерального директора по внешним коммуникациям Олега Авдыша», – ответили в клубе в письме, подписанном генеральным директором «Карпат» Андреем Русолом.

Авдыш вступил в должность заместителя генерального директора львовского клуба в октябре 2024 года.Он получил степень магистра по специализации «Медиакоммуникации в бизнесе» в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. До работы в Карпатах Авдыш занимался спортивным консалтингом.

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Олег Авдыш Карпаты Львов учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
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Комментарии 3
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Gargantua81
так у него же отсрочка должна быть
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-1
Фанькин кот
Уклонисты везде бывают...
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-4
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