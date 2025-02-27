Топ-менеджер Карпат не вернулся в Украину после сборов в Турции

Заместитель генерального директора «Карпат» по внешним коммуникациям Олег Авдыш не вернулся в Украину после учебно-тренировочных сборов в Турции. Это подтвердили и в расположении «львов».

«Сообщаем, что делегация футбольного клуба «Карпаты» находилась на учебно-тренировочном собрании в Турции в период с 18 января по 14 февраля 2025 года.

Все работники футбольного клуба «Карпаты» (тренеры, футболисты и персонал) вернулись на территорию Украины, за исключением заместителя генерального директора по внешним коммуникациям Олега Авдыша», – ответили в клубе в письме, подписанном генеральным директором «Карпат» Андреем Русолом.

Авдыш вступил в должность заместителя генерального директора львовского клуба в октябре 2024 года.Он получил степень магистра по специализации «Медиакоммуникации в бизнесе» в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. До работы в Карпатах Авдыш занимался спортивным консалтингом.