Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карпаты отпускают своего вингера в аренду в Америку Минейро
Украина. Премьер лига
26 февраля 2025, 20:00 |
661
0

Карпаты отпускают своего вингера в аренду в Америку Минейро

Стенио, очевидно, возвращается в Бразилию

26 февраля 2025, 20:00 |
661
0
Карпаты отпускают своего вингера в аренду в Америку Минейро
fckarpaty.org.ua. Стенио

21-летний бразильский вингер «Карпат» Стенио продолжит карьеру на родине.

Как сообщает источник, в ближайшее время о подписании хавбека объявит клуб бразильской Серии Б «Америка Минейро».

Речь идет об аренде до конца 2025 года, но пока непонятно, будет ли в ней опция выкупа.

Стенио перешел в «Карпаты» из «Крузейро» летом минувшего года за 200 тысяч евро, оформив контракт на два сезона.

В УПЛ-2024/25 бразилец сыграл 15 матчей (510 минут), в которых отличился 1 результативной передачей.

По теме:
Побитие трансферного рекорда. Реал продаст звезду при одном условии
Лидер сборной Украины летом перейдет в топ-чемпионат. Есть два претендента
Суркис рассказал о поведении Бражко и том, отпустит ли его в АПЛ
Стенио Толедо Карпаты Львов Америка Минейро трансферы УПЛ трансферы аренда игрока чемпионат Бразилии по футболу
Алексей Сливченко Источник: Itatiaia - A Radio de Minas
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван лучший вратарь в мире. Есть ли украинцы в топ-10?
Футбол | 26 февраля 2025, 20:51 0
Назван лучший вратарь в мире. Есть ли украинцы в топ-10?
Назван лучший вратарь в мире. Есть ли украинцы в топ-10?

FourFourTwo считает лучшим Куртуа

Все же договорились. Трент Александер-Арнольд выбрал себе новый клуб
Футбол | 25 февраля 2025, 21:16 11
Все же договорились. Трент Александер-Арнольд выбрал себе новый клуб
Все же договорились. Трент Александер-Арнольд выбрал себе новый клуб

Защитник «Ливерпуля» перейдет летом в «Реал»

ОФИЦИАЛЬНО. Бражко и Динамо приняли решение после сорванного трансфера
Футбол | 26.02.2025, 18:31
ОФИЦИАЛЬНО. Бражко и Динамо приняли решение после сорванного трансфера
ОФИЦИАЛЬНО. Бражко и Динамо приняли решение после сорванного трансфера
Известно, сколько денег потерял Дюбуа за отказ драться с Паркером
Бокс | 26.02.2025, 01:18
Известно, сколько денег потерял Дюбуа за отказ драться с Паркером
Известно, сколько денег потерял Дюбуа за отказ драться с Паркером
Легендарное возвращение. Месси уйдет в аренду в европейский гранд
Футбол | 26.02.2025, 07:53
Легендарное возвращение. Месси уйдет в аренду в европейский гранд
Легендарное возвращение. Месси уйдет в аренду в европейский гранд
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр УСИК: «Знаете, какая главная проблема Баколе?»
Александр УСИК: «Знаете, какая главная проблема Баколе?»
25.02.2025, 10:05 2
Бокс
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он станет одним из лучших в Европе»
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он станет одним из лучших в Европе»
25.02.2025, 12:05 1
Футбол
Роналду собирается приобрести известный клуб испанской Ла Лиги
Роналду собирается приобрести известный клуб испанской Ла Лиги
25.02.2025, 12:19 3
Футбол
Аль-Шейх анонсировал бой за титул абсолютного чемпиона мира. Есть условие
Аль-Шейх анонсировал бой за титул абсолютного чемпиона мира. Есть условие
26.02.2025, 03:07 1
Бокс
Временный чемпион мира бросил вызов Усику. Он впервые остановил гиганта
Временный чемпион мира бросил вызов Усику. Он впервые остановил гиганта
24.02.2025, 22:55 1
Бокс
Анчелотти изменил решение. Известно, когда Лунин сыграет матч за Реал
Анчелотти изменил решение. Известно, когда Лунин сыграет матч за Реал
24.02.2025, 20:53 4
Футбол
Это был только разогрев. Барселона забила 4 гола, но не победила Атлетико
Это был только разогрев. Барселона забила 4 гола, но не победила Атлетико
26.02.2025, 00:38 13
Футбол
Довбик может покинуть Рому. Его хочет один из сильнейших клубов мира 
Довбик может покинуть Рому. Его хочет один из сильнейших клубов мира 
24.02.2025, 18:40 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем