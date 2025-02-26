Украина. Премьер лига26 февраля 2025, 20:00 |
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Карпаты отпускают своего вингера в аренду в Америку Минейро
Стенио, очевидно, возвращается в Бразилию
26 февраля 2025, 20:00 |
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21-летний бразильский вингер «Карпат» Стенио продолжит карьеру на родине.
Как сообщает источник, в ближайшее время о подписании хавбека объявит клуб бразильской Серии Б «Америка Минейро».
Речь идет об аренде до конца 2025 года, но пока непонятно, будет ли в ней опция выкупа.
Стенио перешел в «Карпаты» из «Крузейро» летом минувшего года за 200 тысяч евро, оформив контракт на два сезона.
В УПЛ-2024/25 бразилец сыграл 15 матчей (510 минут), в которых отличился 1 результативной передачей.
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