Карпаты отпускают своего вингера в аренду в Америку Минейро

21-летний бразильский вингер «Карпат» Стенио продолжит карьеру на родине.

Как сообщает источник, в ближайшее время о подписании хавбека объявит клуб бразильской Серии Б «Америка Минейро».

Речь идет об аренде до конца 2025 года, но пока непонятно, будет ли в ней опция выкупа.

Стенио перешел в «Карпаты» из «Крузейро» летом минувшего года за 200 тысяч евро, оформив контракт на два сезона.

В УПЛ-2024/25 бразилец сыграл 15 матчей (510 минут), в которых отличился 1 результативной передачей.