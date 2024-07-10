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Украина. Премьер лига
10 июля 2024, 21:38 |
543
0

Стало известно, сколько Карпаты заплатили за экс-игрока Торино

Бразилец Стенио оформил со «львами» полноценный контракт

10 июля 2024, 21:38 |
543
0
Стало известно, сколько Карпаты заплатили за экс-игрока Торино
instagram.com/steniozanetti. Стенио (справа) в компании легендарного Роналдо

21-летний бразильский вингер Стенио, как сообщалось сегодня, официально стал новобранцем «Карпат».

По данным портала Transfermarkt, за трансфер Стенио львовяне заплатили «Крузейро» 200 тысяч евро.

Transfermarkt

Оценочная стоимость футболиста составляет 900 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что «Карпаты» станут владельцами 50% экономических прав на Стенио.

Стенио является воспитанником «Крузейро», а в сезоне-2021/22 на правах аренды играл за молодежную команду «Торино» (31 матч, 7 голов, 5 ассистов).

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Карпаты Львов трансферы УПЛ трансферы Торино Крузейро
Алексей Сливченко Источник: Transfermarkt
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