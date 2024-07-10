Стало известно, сколько Карпаты заплатили за экс-игрока Торино
Бразилец Стенио оформил со «львами» полноценный контракт
21-летний бразильский вингер Стенио, как сообщалось сегодня, официально стал новобранцем «Карпат».
По данным портала Transfermarkt, за трансфер Стенио львовяне заплатили «Крузейро» 200 тысяч евро.
Оценочная стоимость футболиста составляет 900 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что «Карпаты» станут владельцами 50% экономических прав на Стенио.
Стенио является воспитанником «Крузейро», а в сезоне-2021/22 на правах аренды играл за молодежную команду «Торино» (31 матч, 7 голов, 5 ассистов).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Сливочные» настаивают, чтобы Лунин определился с будущим как можно быстрее
Чемпионат Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля