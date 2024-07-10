Стало известно, сколько Карпаты заплатили за экс-игрока Торино

21-летний бразильский вингер Стенио, как сообщалось сегодня, официально стал новобранцем «Карпат».

По данным портала Transfermarkt, за трансфер Стенио львовяне заплатили «Крузейро» 200 тысяч евро.

Transfermarkt

Оценочная стоимость футболиста составляет 900 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что «Карпаты» станут владельцами 50% экономических прав на Стенио.

Стенио является воспитанником «Крузейро», а в сезоне-2021/22 на правах аренды играл за молодежную команду «Торино» (31 матч, 7 голов, 5 ассистов).