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Украина. Премьер лига
08 июля 2024, 13:07 |
829
0

Источник: Карпаты подпишут бразильского вингера

Львовяне получат 50% прав на игрока «Крузейро» Стенио Толедо

08 июля 2024, 13:07 |
829
0
Источник: Карпаты подпишут бразильского вингера
Getty Images/Global Images Ukraine. Стенио Толедо

Львовские «Карпаты» подпишут правого вингера бразильского «Крузейро» Стенио Толедо, сообщает журналист Самуэль Венансиу.

По информации источника, «львы» оформят полноценный трансфер 21-летнего футболиста, но получат лишь 50% прав на игрока.

В сезоне 2023/24 Стенио Толедо на правах аренды провел 16 матчей за «АВШ» во втором дивизионе Португалии, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока юношеских сборных Бразилии в 900 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что «Карпаты» подпишут Владимира Адамюка и Игоря Когута из «Днепра-1».

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Дмитро Вербинський Источник: X (Twitter)
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