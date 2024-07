Источник: Карпаты подпишут бразильского вингера

Львовские «Карпаты» подпишут правого вингера бразильского «Крузейро» Стенио Толедо, сообщает журналист Самуэль Венансиу.

По информации источника, «львы» оформят полноценный трансфер 21-летнего футболиста, но получат лишь 50% прав на игрока.

В сезоне 2023/24 Стенио Толедо на правах аренды провел 16 матчей за «АВШ» во втором дивизионе Португалии, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока юношеских сборных Бразилии в 900 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что «Карпаты» подпишут Владимира Адамюка и Игоря Когута из «Днепра-1».

Destino do atacante Stênio será o Karpat, da Ucrânia. Time subiu nesta temporada pra elite. É onde estava o atacante Arielson. Negociação será em definitivo e os clubes devem dividir os direitos econômicos do jogador - 50/50. Apuração com o amigo @felipee_sil #SamucaTV pic.twitter.com/vJ1hdaxGtP