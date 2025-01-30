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Лига чемпионов
30 января 2025, 16:40 | Обновлено 30 января 2025, 16:55
2676
11

Таблица коэффициентов. Чемпион Украины будет стартовать с 1-го раунда ЛЧ

Шахтер попрощался с еврокубками поражением от дортмундской Боруссии

30 января 2025, 16:40 | Обновлено 30 января 2025, 16:55
2676
11
Таблица коэффициентов. Чемпион Украины будет стартовать с 1-го раунда ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

29 января состоялись матчи последнего, 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25.

По итогам сыгранных поединков произошли небольшие изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Донецкий Шахтер провел прощальный поединок сезона Лиги чемпионов, уступив дортмундской Боруссии (1:3).

30 января последний матч в Лиге Европы сыграет киевское Динамо – в Гамбурге против РФШ Рига.

Теперь в рейтинге 2025 Украина точно окажется не выше 23-й позиции, которую занимает сейчас (24.000 балла).

Это означает, что чемпион Украины 2025/26 будет стартовать с 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2026/27. Чтобы попасть в основной этап ЛЧ, украинской команде нужно будет пройти аж четырех соперников. Можно надеяться на перераспределение квот и автоматический пропуск в Q2 ЛЧ, но такой вариант не является обязательным.

Победитель Кубка Украины (или второе место УПЛ) начнет выступления с 1-го раунда отбора Лиги Европы. Команды, которые займут 2-е и 3-е места УПЛ (или 3-е и 4-е), будут стартовать со 2-го раунда квалификации Лиги конференций.

​Таблица коэффициентов УЕФА 2025

(влияет на распределение путевок в сезоне 2026/27)

Клубный рейтинг УЕФА 2025

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таблица коэффициентов УЕФА Динамо Киев Лига Европы Шахтер Донецк выбор редакции Лига чемпионов Лига конференций статистические расклады Динамо - РФШ Боруссия Д - Шахтер
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 11
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Заслуженное начало для дворовых команд!!!
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Frank Piter
Здобулы!
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+1
Перець
Щоб Кіпр був вище це повний пиз дець 
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+1
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Микола Унгурян
в принципі лише для чемпіона є суттєва зміна, для всіх решти максимум що графік посунувся на 2 тижня.
Щодо 1-го раунду кваліфікації - то для ШД чи ДК не мало бути б проблем пройти цю та наступну стадії. 
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Alex
Вот это падение, не факт что вообще даже первый раунд пройдем
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0
Tower Bridge
Значит Шахтёру нужен Кубок Украины.   А Динамо пусть штурмует сегодняшний результат Шахтёра в ЛЧ.
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0
Prokop_Andriy
це капець...скоро взагалі жодної команди в основних етапах єврокубків не буде
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0
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