Таблица коэффициентов. Чемпион Украины будет стартовать с 1-го раунда ЛЧ

29 января состоялись матчи последнего, 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25.

По итогам сыгранных поединков произошли небольшие изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

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Донецкий Шахтер провел прощальный поединок сезона Лиги чемпионов, уступив дортмундской Боруссии (1:3).

30 января последний матч в Лиге Европы сыграет киевское Динамо – в Гамбурге против РФШ Рига.

Теперь в рейтинге 2025 Украина точно окажется не выше 23-й позиции, которую занимает сейчас (24.000 балла).

Это означает, что чемпион Украины 2025/26 будет стартовать с 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2026/27. Чтобы попасть в основной этап ЛЧ, украинской команде нужно будет пройти аж четырех соперников. Можно надеяться на перераспределение квот и автоматический пропуск в Q2 ЛЧ, но такой вариант не является обязательным.

Победитель Кубка Украины (или второе место УПЛ) начнет выступления с 1-го раунда отбора Лиги Европы. Команды, которые займут 2-е и 3-е места УПЛ (или 3-е и 4-е), будут стартовать со 2-го раунда квалификации Лиги конференций.

​Таблица коэффициентов УЕФА 2025

(влияет на распределение путевок в сезоне 2026/27)

Клубный рейтинг УЕФА 2025