Таблица коэффициентов. Чемпион Украины будет стартовать с 1-го раунда ЛЧ
Шахтер попрощался с еврокубками поражением от дортмундской Боруссии
29 января состоялись матчи последнего, 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25.
По итогам сыгранных поединков произошли небольшие изменения в таблице коэффициентов УЕФА.
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Донецкий Шахтер провел прощальный поединок сезона Лиги чемпионов, уступив дортмундской Боруссии (1:3).
30 января последний матч в Лиге Европы сыграет киевское Динамо – в Гамбурге против РФШ Рига.
Теперь в рейтинге 2025 Украина точно окажется не выше 23-й позиции, которую занимает сейчас (24.000 балла).
Это означает, что чемпион Украины 2025/26 будет стартовать с 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2026/27. Чтобы попасть в основной этап ЛЧ, украинской команде нужно будет пройти аж четырех соперников. Можно надеяться на перераспределение квот и автоматический пропуск в Q2 ЛЧ, но такой вариант не является обязательным.
Победитель Кубка Украины (или второе место УПЛ) начнет выступления с 1-го раунда отбора Лиги Европы. Команды, которые займут 2-е и 3-е места УПЛ (или 3-е и 4-е), будут стартовать со 2-го раунда квалификации Лиги конференций.
Таблица коэффициентов УЕФА 2025
(влияет на распределение путевок в сезоне 2026/27)
Клубный рейтинг УЕФА 2025
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