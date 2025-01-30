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Лига чемпионов
30 января 2025, 00:15 | Обновлено 30 января 2025, 00:42
2444
10

Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф

Жеребьевка 1/16 финала ЛЧ состоится 31 января

30 января 2025, 00:15 | Обновлено 30 января 2025, 00:42
2444
10
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
УЕФА

Вечером 29 января одновременно состоялись все 18 матчей последнего 8-го тура Лиги чемпионов.

Борьбу за трофей продолжат лучшие 24 команды, 8 из которых получили прямые путевки в 1/8 финала.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Донецкий Шахтер в немецком Дортмунде проиграл выездной матч против Боруссии Д (1:3) и выбыл из турнира, завершив соревнования на 27-м месте с 7 очками.

В 1/8 финала Лиги чемпионов вышли 8 команд:

  • Ливерпуль (21 очко)
  • Барселона, Арсенал, Интер (по 19)
  • Атлетико Мадрид (18)
  • Байер, Лилль, Астон Вилла (по 16)

В 1/16 финала ЛЧ сыграют команды, занявшие с 9-го по 24-е место:

  • Аталанта, Боруссия Д, Бавария, Реал, Милан (по 15)
  • ПСВ Эйндховен (14),
  • ПСЖ, Бенфика, Монако, Брест, Фейеноорд (13)
  • Ювентус, Селтик (по 12)
  • Манчестер Сити, Спортинг, Брюгге (по 11)

Жеребьевка стадии 1/16 финала Лиги чемпионов состоится 31 января.

Возможные пары 1/16 финала ЛЧ

Сетка плей-офф

⚽️ Лига чемпионов. 8-й тур, 29 января

  • 22:00. Астон Вилла – Селтик – 4:2
  • 22:00. Бавария – Слован Братислава – 3:1
  • 22:00. Байер – Спарта Прага – 2:0
  • 22:00. Барселона – Аталанта – 2:2
  • 22:00. Боруссия Дортмунд – Шахтер – 3:1
  • 22:00. Брест – Реал Мадрид – 0:3
  • 22:00. Динамо Загреб – Милан – 2:1
  • 22:00. Жирона – Арсенал – 1:2
  • 22:00. РБ Зальцбург – Атлетико – 1:4
  • 22:00. Интер – Монако – 3:0
  • 22:00. Лилль – Фейенорд – 6:1
  • 22:00. Манчестер Сити – Брюгге – 3:1
  • 22:00. ПСВ – Ливерпуль – 3:2
  • 22:00. Спортинг – Болонья – 1:1
  • 22:00. Штурм – РБ Лейпциг – 1:0
  • 22:00. Штутгарт – ПСЖ – 1:4
  • 22:00. Ювентус – Бенфика – 0:2
  • 22:00. Янг Бойз – Црвена Звезда – 0:1

🏆 Турнирная таблица ЛЧ

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ливерпуль 8 7 0 1 17 - 5 21
2 Барселона 8 6 1 1 28 - 13 19
3 Арсенал 8 6 1 1 16 - 3 19
4 Интер Милан 8 6 1 1 11 - 1 19
5 Атлетико Мадрид 8 6 0 2 20 - 12 18
6 Байер 8 5 1 2 15 - 7 16
7 Лилль 8 5 1 2 17 - 10 16
8 Астон Вилла 8 5 1 2 13 - 6 16
9 Аталанта 8 4 3 1 20 - 6 15
10 Боруссия Д 8 5 0 3 22 - 12 15
11 Реал Мадрид 8 5 0 3 20 - 12 15
12 Бавария 8 5 0 3 20 - 12 15
13 Милан 8 5 0 3 14 - 11 15
14 ПСВ Эйндховен 8 4 2 2 16 - 12 14
15 ПСЖ 8 4 1 3 14 - 9 13
16 Бенфика 8 4 1 3 16 - 12 13
17 Монако 8 4 1 3 13 - 13 13
18 Брест 8 4 1 3 10 - 11 13
19 Фейеноорд 8 4 1 3 18 - 21 13
20 Ювентус 8 3 3 2 9 - 7 12
21 Селтик 8 3 3 2 13 - 14 12
22 Манчестер Сити 8 3 2 3 18 - 14 11
23 Спортинг Лиссабон 8 3 2 3 13 - 12 11
24 Брюгге 8 3 2 3 7 - 11 11
25 Динамо Загреб 8 3 2 3 12 - 19 11
26 Штутгарт 8 3 1 4 13 - 17 10
27 Шахтер Донецк 8 2 1 5 8 - 16 7
28 Болонья 8 1 3 4 4 - 9 6
29 Црвена Звезда 8 2 0 6 13 - 22 6
30 Штурм Грац 8 2 0 6 5 - 14 6
31 Спарта Прага 8 1 1 6 7 - 21 4
32 РБ Лейпциг 8 1 0 7 8 - 15 3
33 Жирона 8 1 0 7 5 - 13 3
34 РБ Зальцбург 8 1 0 7 5 - 27 3
35 Слован Братислава 8 0 0 8 7 - 27 0
36 Янг Бойз 8 0 0 8 3 - 24 0
Полная таблица

📊 Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 10
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Макс Максов
Короче для 100% проходу далі, були потрібні 12 очок! І в Шахтаря були на це шанси, але це вже історія...
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+2
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Harun Bakircioğlu
Самый прикол в том, что вторая восьмерка сеяные, стоило того, напрягаться занимать там место, чтоб в жеребе выпал Ювентус или Сити, и прощай ЛЧ уже 18 февраля.
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0
Перший Серед Рівних
Експеримаентальним шляхом вияснили що треба орієнтуватися на 12 очок для прохода.
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Harun Bakircioğlu
Италия сравнялась с Англией и Францией по количеству участников.
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0
Harun Bakircioğlu
Минус два немецких клуба, идущих у себя 4 и 5 местами. Очень странно вышло, единственная загадка группового раунда.
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0
New Zealander
Самая жесть что Загреб выпал имея 11 очков. Бедные болельщики. С этим форматом надо чтото делать
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-4
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