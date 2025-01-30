Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Жеребьевка 1/16 финала ЛЧ состоится 31 января
Вечером 29 января одновременно состоялись все 18 матчей последнего 8-го тура Лиги чемпионов.
Борьбу за трофей продолжат лучшие 24 команды, 8 из которых получили прямые путевки в 1/8 финала.
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Донецкий Шахтер в немецком Дортмунде проиграл выездной матч против Боруссии Д (1:3) и выбыл из турнира, завершив соревнования на 27-м месте с 7 очками.
В 1/8 финала Лиги чемпионов вышли 8 команд:
- Ливерпуль (21 очко)
- Барселона, Арсенал, Интер (по 19)
- Атлетико Мадрид (18)
- Байер, Лилль, Астон Вилла (по 16)
В 1/16 финала ЛЧ сыграют команды, занявшие с 9-го по 24-е место:
- Аталанта, Боруссия Д, Бавария, Реал, Милан (по 15)
- ПСВ Эйндховен (14),
- ПСЖ, Бенфика, Монако, Брест, Фейеноорд (13)
- Ювентус, Селтик (по 12)
- Манчестер Сити, Спортинг, Брюгге (по 11)
Жеребьевка стадии 1/16 финала Лиги чемпионов состоится 31 января.
Возможные пары 1/16 финала ЛЧ
Сетка плей-офф
⚽️ Лига чемпионов. 8-й тур, 29 января
- 22:00. Астон Вилла – Селтик – 4:2
- 22:00. Бавария – Слован Братислава – 3:1
- 22:00. Байер – Спарта Прага – 2:0
- 22:00. Барселона – Аталанта – 2:2
- 22:00. Боруссия Дортмунд – Шахтер – 3:1
- 22:00. Брест – Реал Мадрид – 0:3
- 22:00. Динамо Загреб – Милан – 2:1
- 22:00. Жирона – Арсенал – 1:2
- 22:00. РБ Зальцбург – Атлетико – 1:4
- 22:00. Интер – Монако – 3:0
- 22:00. Лилль – Фейенорд – 6:1
- 22:00. Манчестер Сити – Брюгге – 3:1
- 22:00. ПСВ – Ливерпуль – 3:2
- 22:00. Спортинг – Болонья – 1:1
- 22:00. Штурм – РБ Лейпциг – 1:0
- 22:00. Штутгарт – ПСЖ – 1:4
- 22:00. Ювентус – Бенфика – 0:2
- 22:00. Янг Бойз – Црвена Звезда – 0:1
🏆 Турнирная таблица ЛЧ
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ливерпуль
|8
|7
|0
|1
|17 - 5
|21
|2
|Барселона
|8
|6
|1
|1
|28 - 13
|19
|3
|Арсенал
|8
|6
|1
|1
|16 - 3
|19
|4
|Интер Милан
|8
|6
|1
|1
|11 - 1
|19
|5
|Атлетико Мадрид
|8
|6
|0
|2
|20 - 12
|18
|6
|Байер
|8
|5
|1
|2
|15 - 7
|16
|7
|Лилль
|8
|5
|1
|2
|17 - 10
|16
|8
|Астон Вилла
|8
|5
|1
|2
|13 - 6
|16
|9
|Аталанта
|8
|4
|3
|1
|20 - 6
|15
|10
|Боруссия Д
|8
|5
|0
|3
|22 - 12
|15
|11
|Реал Мадрид
|8
|5
|0
|3
|20 - 12
|15
|12
|Бавария
|8
|5
|0
|3
|20 - 12
|15
|13
|Милан
|8
|5
|0
|3
|14 - 11
|15
|14
|ПСВ Эйндховен
|8
|4
|2
|2
|16 - 12
|14
|15
|ПСЖ
|8
|4
|1
|3
|14 - 9
|13
|16
|Бенфика
|8
|4
|1
|3
|16 - 12
|13
|17
|Монако
|8
|4
|1
|3
|13 - 13
|13
|18
|Брест
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|19
|Фейеноорд
|8
|4
|1
|3
|18 - 21
|13
|20
|Ювентус
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|21
|Селтик
|8
|3
|3
|2
|13 - 14
|12
|22
|Манчестер Сити
|8
|3
|2
|3
|18 - 14
|11
|23
|Спортинг Лиссабон
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|24
|Брюгге
|8
|3
|2
|3
|7 - 11
|11
|25
|Динамо Загреб
|8
|3
|2
|3
|12 - 19
|11
|26
|Штутгарт
|8
|3
|1
|4
|13 - 17
|10
|27
|Шахтер Донецк
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|28
|Болонья
|8
|1
|3
|4
|4 - 9
|6
|29
|Црвена Звезда
|8
|2
|0
|6
|13 - 22
|6
|30
|Штурм Грац
|8
|2
|0
|6
|5 - 14
|6
|31
|Спарта Прага
|8
|1
|1
|6
|7 - 21
|4
|32
|РБ Лейпциг
|8
|1
|0
|7
|8 - 15
|3
|33
|Жирона
|8
|1
|0
|7
|5 - 13
|3
|34
|РБ Зальцбург
|8
|1
|0
|7
|5 - 27
|3
|35
|Слован Братислава
|8
|0
|0
|8
|7 - 27
|0
|36
|Янг Бойз
|8
|0
|0
|8
|3 - 24
|0
📊 Инфографика
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