Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф

Вечером 29 января одновременно состоялись все 18 матчей последнего 8-го тура Лиги чемпионов.

Борьбу за трофей продолжат лучшие 24 команды, 8 из которых получили прямые путевки в 1/8 финала.

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Донецкий Шахтер в немецком Дортмунде проиграл выездной матч против Боруссии Д (1:3) и выбыл из турнира, завершив соревнования на 27-м месте с 7 очками.

В 1/8 финала Лиги чемпионов вышли 8 команд:

Ливерпуль (21 очко)

Барселона, Арсенал, Интер (по 19)

Атлетико Мадрид (18)

Байер, Лилль, Астон Вилла (по 16)

В 1/16 финала ЛЧ сыграют команды, занявшие с 9-го по 24-е место:

Аталанта, Боруссия Д, Бавария, Реал, Милан (по 15)

ПСВ Эйндховен (14),

ПСЖ, Бенфика, Монако, Брест, Фейеноорд (13)

Ювентус, Селтик (по 12)

Манчестер Сити, Спортинг, Брюгге (по 11)

Жеребьевка стадии 1/16 финала Лиги чемпионов состоится 31 января.

Возможные пары 1/16 финала ЛЧ

Сетка плей-офф

⚽️ Лига чемпионов. 8-й тур, 29 января

22:00. Астон Вилла – Селтик – 4:2

22:00. Бавария – Слован Братислава – 3:1

22:00. Байер – Спарта Прага – 2:0

22:00. Барселона – Аталанта – 2:2

22:00. Боруссия Дортмунд – Шахтер – 3:1

22:00. Брест – Реал Мадрид – 0:3

22:00. Динамо Загреб – Милан – 2:1

22:00. Жирона – Арсенал – 1:2

22:00. РБ Зальцбург – Атлетико – 1:4

22:00. Интер – Монако – 3:0

22:00. Лилль – Фейенорд – 6:1

22:00. Манчестер Сити – Брюгге – 3:1

22:00. ПСВ – Ливерпуль – 3:2

22:00. Спортинг – Болонья – 1:1

22:00. Штурм – РБ Лейпциг – 1:0

22:00. Штутгарт – ПСЖ – 1:4

22:00. Ювентус – Бенфика – 0:2

22:00. Янг Бойз – Црвена Звезда – 0:1

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