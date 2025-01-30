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Лига чемпионов
30 января 2025, 01:10 | Обновлено 30 января 2025, 01:47
1134
6

Плей-офф ЛЧ. Кто с кем в 1/16 финала: Ман Сити против Реала или Баварии

Борьбу за трофей продолжат 24 лучшие команды, 8 из них начнут с 1/8 финала

30 января 2025, 01:10 | Обновлено 30 января 2025, 01:47
1134
6
Плей-офф ЛЧ. Кто с кем в 1/16 финала: Ман Сити против Реала или Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола, коуч Ман Сити

Вечером 29 января завершился основной раунд Лиги чемпионов. Борьбу за трофей продолжат лучшие 24 команды, 8 из которых получили прямые путевки в 1/8 финала.

Донецкий Шахтер в немецком Дортмунде проиграл выездной матч против Боруссии Д (1:3) и выбыл из турнира, завершив соревнования на 27-м месте с 7 очками.

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8 лучших команд лиги автоматически вышли в 1/8 финала. А на стадии 1/16 финала сыграют команды, занявшие места с 9-го по 24-е.

Далее турнир пойдет по сетке плей-офф. Команды, которые закончили лиговую стадию с 9-го по 16-е место, будут сеяными. Они встретятся с командами, занявшими с 17-го по 24-е места. Сеяные команды сыграют ответный матч дома.

Потенциальные соперники также определяются парами финальных позиций команд в лиге. Например, команды, занявшие 9-е и 10-е места, встретятся с клубами, занявшими 23-е или 24-е место. Команды, занявшие 11-е или 12-е место, встретятся с соперниками, занявшими 21-е или 22-е место и т. д.

Жеребьевка стадии 1/16 финала Лиги чемпионов состоится 31 января в швейцарском Ньоне. Матчи 1/16 финала пройдут 11/12 и 18/19 февраля.

8 клубов, которые выиграют в 1/16 финала, выйдут в 1/8 финала, жеребьевка этой стадии и дальнейшей сетки плей-офф пройдет 21 февраля.

В 1/8 финала ЛЧ напрямую вышли 8 команд (ожидают соперника):

  • Ливерпуль, Барселона, Арсенал, Интер, Атлетико Мадрид, Байер, Лилль, Астон Вилла

В 1/16 финала ЛЧ сыграют команды, занявшие с 9-го по 24-е место.

Интересно, что как минимум одна супердуэль зрителям обеспечена. Английский Манчестер Сити сыграет против немецкой Баварии или мадридского Реала.

Возможные пары 1/16 финала Лиги чемпионов, 11/12 и 18/19 февраля

  • Монако или Брест – ПСЖ или Бенфика
  • Спортинг или Брюгге – Аталанта или Боруссия Д
  • Селтик или Манчестер Сити – Реал или Бавария
  • Фейеноорд или Ювентус – Милан или ПСВ
  • Ювентус или Фейеноорд – ПСВ или Милан
  • Манчестер Сити или Селтик – Бавария или Реал
  • Брюгге или Спортинг – Боруссия Д или Аталанта
  • Брест или Монако – Бенфика или ПСЖ

Сетка плей-офф

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 6
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Harun Bakircioğlu
В 1/16 уже точно вылетают как минимум одни французы и возможно одни итальянцы. Формат топ, раньше с одной страны на такой стадии разводили.
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