Плей-офф ЛЧ. Кто с кем в 1/16 финала: Ман Сити против Реала или Баварии

Вечером 29 января завершился основной раунд Лиги чемпионов. Борьбу за трофей продолжат лучшие 24 команды, 8 из которых получили прямые путевки в 1/8 финала.

Донецкий Шахтер в немецком Дортмунде проиграл выездной матч против Боруссии Д (1:3) и выбыл из турнира, завершив соревнования на 27-м месте с 7 очками.

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8 лучших команд лиги автоматически вышли в 1/8 финала. А на стадии 1/16 финала сыграют команды, занявшие места с 9-го по 24-е.

Далее турнир пойдет по сетке плей-офф. Команды, которые закончили лиговую стадию с 9-го по 16-е место, будут сеяными. Они встретятся с командами, занявшими с 17-го по 24-е места. Сеяные команды сыграют ответный матч дома.

Потенциальные соперники также определяются парами финальных позиций команд в лиге. Например, команды, занявшие 9-е и 10-е места, встретятся с клубами, занявшими 23-е или 24-е место. Команды, занявшие 11-е или 12-е место, встретятся с соперниками, занявшими 21-е или 22-е место и т. д.

Жеребьевка стадии 1/16 финала Лиги чемпионов состоится 31 января в швейцарском Ньоне. Матчи 1/16 финала пройдут 11/12 и 18/19 февраля.

8 клубов, которые выиграют в 1/16 финала, выйдут в 1/8 финала, жеребьевка этой стадии и дальнейшей сетки плей-офф пройдет 21 февраля.

В 1/8 финала ЛЧ напрямую вышли 8 команд (ожидают соперника):

Ливерпуль, Барселона, Арсенал, Интер, Атлетико Мадрид, Байер, Лилль, Астон Вилла

В 1/16 финала ЛЧ сыграют команды, занявшие с 9-го по 24-е место.

Интересно, что как минимум одна супердуэль зрителям обеспечена. Английский Манчестер Сити сыграет против немецкой Баварии или мадридского Реала.

Возможные пары 1/16 финала Лиги чемпионов, 11/12 и 18/19 февраля

Монако или Брест – ПСЖ или Бенфика

Спортинг или Брюгге – Аталанта или Боруссия Д

Селтик или Манчестер Сити – Реал или Бавария

Фейеноорд или Ювентус – Милан или ПСВ

Ювентус или Фейеноорд – ПСВ или Милан

Манчестер Сити или Селтик – Бавария или Реал

Брюгге или Спортинг – Боруссия Д или Аталанта

Брест или Монако – Бенфика или ПСЖ

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