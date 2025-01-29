Прощание с Лигой чемпионов. Шахтер уступил Боруссии в Дортмунде

Еврокубков много не бывает, о чем нам дали понять их организаторы еще неделю назад, возобновив розыгрыш прямо посреди зимы, чего в современной истории футбола еще не случалось. Для украинских клубов такое расписание сезона – это вообще что-то непостижимое, потому что когда твое национальное первенство находится в состоянии зимней спячки, то и искать игровой практики просто негде.

Донецкий «Шахтер» в текущей кампании был единственным клубом, который представлял нашу страну в основном раунде Лиги чемпионов УЕФА, и ситуация перед последним туром сложилась таким образом, что без особого на то желания мы были вынуждены констатировать – шансов у команды Марино Пушича на продолжение борьбы критически мало. Собственно, от самих «горняков» зависел только факт возможной победы над дортмундской «Боруссией» на чужом поле, и уже потом к подсчетам должны были бы приобщаться многочисленные другие факторы.

Против соперников на «Зигналь-Идуна-Парк» «Шахтер» решил играть без номинального нападающего, что было понятно, потому что Эгиналду так и не восстановился, а Траоре в предыдущей игре против французского «Бреста» (2:0) снова показал не слишком хорошие кондиции, поэтому условный Кевин, Педриньо да Силва или Зубков в свободной позиции были точно не худшим выбором для Пушича.

«Боруссия» зато существенных кадровых проблем смогла избежать и даже под руководством нового главного тренера Майка Тулльберга не отказалась от игры первым номером на своем поле. А иной вариант «желтая стена» в принципе бы отказалась принимать. Отсюда и традиционные проблемы дончан, когда речь идет об игре без мяча для них в ногах – соперники все равно будут находить бреши в защите, а они там обязательно будут появляться.

Другое дело, что у «шмелей» позади дела плохи, и на это указывал хотя бы тот факт, что именно за гостями был первый голевой момент, когда Зубков ударом с острого угла на правом фланге штрафной под Кобеля не переиграл вратаря. А вот с ответным ударом от Адееми с правого края уже владений Ризныка получилось так, что попадание в Гирасси перед голкипером помогло оказаться мячу в сетке.

Очевидно, что этот гол очень помог «Боруссии» найти себя в этой игре и в дальнейшем держать над ней полный контроль. «Шахтер» искал подходы к чужим владениям, но постоянно проигрывал борьбу, поэтому особых шансов продвигаться вперед у него не было. И когда в порыве очередной атаки команда Пушича открылась в конце первого тайма, то на ее ворота сразу состоялась очередная быстрая ответная атака, и на этот раз Гирасси забивал уже полностью собственными усилиями.

Как бы там ни было, задача «Шахтера» на второй тайм и на матч в целом не менялась – все, кроме победы, оставляло команду даже без намеков на возможный плей-офф. Поэтому после возобновления игры головы и ноги «горняков» были легкими. А вот соперники немного перегрелись, потому что в моменте с ударом головой с подачи штрафного с левого фланга Гирасси не переиграл Ризныка в дальнем углу, а через несколько мгновений Кобель заснул на мяче в собственных владениях и подарил гол Марлону.

Тогда даже появилась какая-то призрачная надежда, что эту игру еще можно перевернуть, потому что такие «фокусы» в исполнении «Боруссии» местная публика видела в этом сезоне. Однако нет, это был не тот вечер. И в дальнейшем «шмели» продолжали атаковать, а ответным действиям «Шахтера» явно не хватало завершения, поэтому без особых надежд на чудо команда Пушича продолжала полагаться на Ризныка, который до последнего тянул все, что только можно. Опять. Однако не все – на 79 минуте Рейна пяткой нашел Бенсебаини на левом фланге штрафной, а тот таки перебросил мяч над вратарем «Шахтера». Итак, это – путевка домой.

Дортмундская «Боруссия» с 15 очками финишировала десятой и будет играть в предварительном раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, а донецкий «Шахтер» остановил свои выступления в этом турнире с семью очками и на двадцать седьмом месте.

Лига чемпионов. Основной раунд. 8 тур

«Боруссия» Д – «Шахтер» – 3:1

Гол: Гирасси, 17, 44, Бенсебаини, 79 – Марлон Гомес, 50

Предупреждения: Баер, 27 – Кевин, 26

«Боруссия»: Кобель – Риерсон, Шлоттербек, Джан, Бенсебаини – Баер (Гросс, 46), Забитцер, Брандт (Рейна, 64) – Байно-Гиттенс (Коуту, 85), Гирасси, Адееми (Дюранвиль, 64)

«Шахтер»: Ризнык – Винисиус, Матвиенко, Бондарь, Азарови (Педро Энрике, 73) – Криськив (Степаненко, 89) – Зубков (Траоре, 73), Судаков, Марлон Гомес (Бондаренко, 83), Кевин – Педриньо (Невертон, 83)

Арбитр: Гленн Нюберг (Швеция)

Стадион: «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд, Германия)

БОРУССИЯ Д – ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА