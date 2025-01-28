29 января в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» чемпион Украины проведет поединок последнего тура основного раунда Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

Боруссия Д

Немецкий гранд переживает сейчас не лучшие времена. И этот факт можно считать одним из главных козырей чемпиона Украины в предстоящем поединке.

В чемпионате Германии «черно-желтые» занимают место в нижней части турнирной таблицы. После 19 туров в активе «Дортмунда» 26 турнирных баллов и 11 место.

Накануне поединка последнего тура основного раунда ЛЧ «Боруссия» провела на домашней арене календарный поединок национального первенства против «Вердера». Интересный и зрелищный поединок оказался еще и драматичным.

До середины второго тайма хозяева вели 2:0. В первой половине встречи отличился Гирасси, а в дебюте второго тайма бременцы отличились автоголом. Однако удержать преимущество «шмелям» не удалось. За семь минут в середине второго тайма гости забили два мяча. И вместо почти гарантированной победы «Дортмунд» получил лишь ничью 2:2.

Необходимо отметить, что в поединке против «музыкантов» дортмундской командой руководил уже не Нури Шахин. После матча седьмого тура ЛЧ против «Болоньи», проигранной «Дортмундом» 1:2, руководство «Боруссии» решило уволить молодого специалиста.

Поражение от «Болоньи» стало последней каплей, переполнившей чашу терпения, ведь до того «черно-желтые» потерпели три поражения подряд. Такой черной полосы в «Дортмунде» не знали с 2000 года.

Изначально планировалось, что до поединка с «Вердером» дортмундская команда получит нового главного тренера. То есть, без приставки исполняющий обязанности.

Однако случилось не так, как планировалось. В игре против «музыкантов» действиями «Боруссии» руководил Майк Тульберг, наставник молодежной команды. Этот же наставник выведет «Боруссию» и на заключительный поединок основного раунда ЛЧ против «Шахтера».

Кстати, в Лиге чемпионов дела у «черно-желтых» идут чуть лучше, нежели в национальном первенстве. Перед заключительным туром «Боруссия» с 12 очками занимает 14 место. И претендует на место в первой восьмерке, дающее прямой выход в 1/8 финала чемпионской Лиги.

Шахтер

Для «горняков» поединок против «Боруссии» превращается в настоящий финал. Для того, чтобы подопечные Марино Пушича могли рассчитывать на продолжение нынешнего еврокубкового сезона, им необходимо брать три очка на «Сигнал Идуна Парк». Любой другой итог оставит «Шахтер» за бортом плей-офф.

Однако даже победа над «Боруссией» не может гарантировать дончанам выход в плей-офф ЛЧ. Уж слишком там все запутано. Ясно лишь одно: «горнякам» нужна победа, а остальное уже пускай решает его величество случай.

После красивой и уверенной победы в седьмом туре основного раунда ЛЧ над «Брестом» (2:0), «оранжево-черные» вернулись в свой тренировочный лагерь в турецком Белеке. Там продолжили готовиться в режиме теоретических и тренировочных занятий.

Главная кадровая новость «Шахтера» накануне матча против «Боруссии» - основной форвард команды Даниил Сикан перебрался в турецкий «Трабзонспор».

Из-за повреждения, полученного в матче против «Бреста, участие Эгиналду в игре против «Дортмунда» под вопросом.

История противостояний

Предстоящая встреча станет для соперников пятой. В предыдущих четырех матчах, которые были сыграны в рамках Лиги чемпионов, «Боруссия» добыла три победы, еще один поединок завершился вничью. Разница забитых и пропущенных мячей – 10:3 в пользу дортмундцев.

Прогноз

Исторически «Боруссия» – неудобный соперник для «Шахтера». Да и, будем откровенны, нынешний «Дортмунд» - все-таки выше классом за «Шахтер». Как бы то ни было, но «Боруссия» на данный момент является действующим финалистом Лиги чемпионов.

Однако в последнее время позиции «черно-желтых» заметно пошатнулись и в чемпионской Лиге, и в национальном первенстве. Сделав в межсезонье ставку на Нури Шахина, боссы «Дортмунда» ошиблись. И признали свою ошибку, уволив специалиста.

Тем не менее, и в нынешней ЛЧ «Боруссия» остается на плаву. Наверняка «Дортмунд» попытается сделать все, дабы победить и получить прямую путевку в 1/8 финала. Можно не сомневаться, что и «Шахтер» сделает все от него зависящее, дабы увезти из Дортмунда три очка. Получится ли? Есть большие сомнения. Предположим, что игра завершится результативной ничьей.

Ориентировочные составы:

«Боруссия» Д: Кобель, Шпоттербек, Бенсебаини, Рюэрсон, Джан, Забитцер, Брандт, Гросс, Байноу-Гиттенс, Гирасси, Адейеми

«Шахтер»: Ризнык, Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Конопля, Крыськив, Бондаренко, Судаков, Зубков, Марлон, Кевин.