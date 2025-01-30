В среду, 29 января, прошел матч 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «Боруссией» и «Шахтером».

Игра прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Хозяева победили – 3:1.

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В первом тайме дубль оформил Серу Гирасси. В начале второй половины игры интригу в поединке восстановил Марлон Гомес, однако последнее слово было за хозяевами – точку в матче поставил Бенсебаини на 79-й.

«Шахтер» имеет в активе семь очков после восьми туров в Лиге чемпионов и занял итоговую 27 строчку.

Лига чемпионов. 8-й тур, 29 января.

Боруссия Д – Шахтер – 3:1

Голы: Гирасси, 17, 44, Бенсебаини, 79 – Марлон, 50.

ГОЛ! Гирасси, 17 мин, 1:0!

ГОЛ! Гирасси, 44 мин, 2:0!

ГОЛ! Марлон, 50 мин, 2:1!

ГОЛ! Бенсебаини, 79 мин, 3:1!