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Лига Чемпионов
Боруссия Д
29.01.2025 22:00 – FT 3 : 1
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
30 января 2025, 00:15 |
2555
0

Боруссия Д – Шахтер – 3:1. Прощание горняков с ЛЧ Видео голов, обзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча Лиги чемпионов

30 января 2025, 00:15 |
2555
0
Боруссия Д – Шахтер – 3:1. Прощание горняков с ЛЧ Видео голов, обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Боруссия Д – Шахтер

В среду, 29 января, прошел матч 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «Боруссией» и «Шахтером».

Игра прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Хозяева победили – 3:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом тайме дубль оформил Серу Гирасси. В начале второй половины игры интригу в поединке восстановил Марлон Гомес, однако последнее слово было за хозяевами – точку в матче поставил Бенсебаини на 79-й.

«Шахтер» имеет в активе семь очков после восьми туров в Лиге чемпионов и занял итоговую 27 строчку.

Лига чемпионов. 8-й тур, 29 января.

Боруссия Д – Шахтер – 3:1

Голы: Гирасси, 17, 44, Бенсебаини, 79 – Марлон, 50.

ГОЛ! Гирасси, 17 мин, 1:0!

ГОЛ! Гирасси, 44 мин, 2:0!

ГОЛ! Марлон, 50 мин, 2:1!

ГОЛ! Бенсебаини, 79 мин, 3:1!

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Рами Бенсебаини (Боруссия Д).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Марлон Гомес (Шахтер Донецк).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Серу Гирасси (Боруссия Д).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Серу Гирасси (Боруссия Д).
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Боруссия Дортмунд Шахтер Донецк Лига чемпионов Боруссия Д - Шахтер видео голов и обзор
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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