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Лига Чемпионов
Боруссия Д
29.01.2025 22:00 - : -
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
28 января 2025, 22:19 |
242
0

Борусcия Д – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 8 тура основного раунда Лиги чемпионов

28 января 2025, 22:19 |
242
0
Борусcия Д – Шахтер. Текстовая трансляция матча
Х. ФК Шахтер

В среду, 29 января, состоится поединок 8 тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором будут играть дортмундская «Боруссия» и донецкий «Шахтер». Игра пройдет в Дортмунде (Германия) на поле стадиона «Сигнал Идуна Парк», начало – в 22:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Немецкая «Боруссия» переживает трудные времена, занимая лишь 11 место в чемпионате и имея кадровые изменения из-за увольнения тренера Нури Шахина. В Лиге чемпионов команда выступает лучше, но последние результаты свидетельствуют о нестабильности. Для «Шахтера» матч против «Дортмунда» станет решающим – победа является обязательной, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф. Однако историческое преимущество «Боруссии» (три победы и ничья в четырех очных матчах против «горняков») и ее уровень вызывают сомнения в возможности донецкой команды добиться успеха в этом поединке.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Боруссия» – «Шахтер» в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Боруссия Д
29 января 2025 -
22:00
Шахтер Донецк
Ничья 5.40 Сделать ставку
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Боруссия Дортмунд Шахтер Донецк Боруссия Д - Шахтер Лига чемпионов текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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