Боруссия Д

В среду, 29 января, состоится поединок 8 тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором будут играть дортмундская «Боруссия» и донецкий «Шахтер». Игра пройдет в Дортмунде (Германия) на поле стадиона «Сигнал Идуна Парк», начало – в 22:00 по Киеву.

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Немецкая «Боруссия» переживает трудные времена, занимая лишь 11 место в чемпионате и имея кадровые изменения из-за увольнения тренера Нури Шахина. В Лиге чемпионов команда выступает лучше, но последние результаты свидетельствуют о нестабильности. Для «Шахтера» матч против «Дортмунда» станет решающим – победа является обязательной, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф. Однако историческое преимущество «Боруссии» (три победы и ничья в четырех очных матчах против «горняков») и ее уровень вызывают сомнения в возможности донецкой команды добиться успеха в этом поединке.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Боруссия» – «Шахтер» в украинской версии сайта.