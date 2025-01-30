Пушич пояснил, почему Шахтер проиграл Боруссии Дортмунд в Лиге чемпионов

29 января состоялся матч 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Боруссия Дортмунд и Шахтер Донецк.

Поединок прошел на стадионе Сигнал Идуна Парк в Германии. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

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После завершения встречи главный тренер горняков Марино Пушич провел пресс-конференцию:

– Вы немного удивили стартовым составом. Как решали с атакой вопросы и какое вообще дадите резюме по матчу?

– Я могу высказаться об этой игре очень коротко, итог такой: мы играли достаточно неплохо, особенно во втором тайме, а соперники забивали. Так что такая игра: мы играли, они забивали. Я не буду слишком лаконичным, конечно, и расскажу вам немного больше. Я считаю, что в первом тайме игра была равной до гола. Мы довольно неплохо строили атаку до 16-й минуты, у нас не было хороших решений в последней фазе атаки, хотя мы имели очень большой шанс в первом тайме. Но, как я сказал вначале, в этой игре есть очень тонкая линия: либо вы обыграете соперника, либо он обыграет вас на контратаке. И они очень хорошо действуют в контратаке, мы знали это. Дважды мы достаточно удачно разыграли ситуацию и провели хорошие атаки, потому что вышли на удачные для этого позиции, а еще дважды очень легко потеряли мяч и потом получили две контратаки. На самом деле это все, что произошло в первом тайме. Но на 44-й минуте мы пропустили второй гол. И так не должно быть, потому что это 2:0, очень трудно отыграться с такими соперниками, потому что они физически очень крепкие, сильнее нас. Хотя во втором тайме мы постоянно старались, сделали некоторые изменения и, по моему мнению, доминировали – полностью контролировали мяч, создавали опасность, выполнили один или два стандарта, наш голкипер прекрасно справился, мы забили хороший гол благодаря высокому прессингу и, считаю, мы имели очень большой шанс сравнять счет после 1:2. В ситуации, где мы доминировали, играли в очень качественный футбол, мы не забили, к сожалению. Это все еще игра, 1:2, мы старались, намного больше рисковали, сделали определенные коррективы. Был момент, где они нас обыграли в последней фазе атаки и забили очень хороший гол – счет стал 3:1 и игра закончилась, хотя мы и старались забить. Как я говорил вначале, я думаю, что мы играли, а они забивали. Таков итог этой игры, что обидно для нас. Но я не могу ни в чем обвинить моих игроков. Хотя мы могли принять лучшие решения в определенных моментах, но они очень много работали, провели игру, придерживаясь нашей философии. У нас было много молодых игроков на поле, которые оказались на таком большом стадионе, под таким большим давлением и должны были играть такой матч, поэтому это был замечательный урок для нас. Мы набрали семь баллов в этом розыгрыше Лиги чемпионов. По моему мнению, мы могли получить больше, думаю, мы заслуживали больше. Но это также урок на будущее для нас.

– Степаненко сыграл свой последний матч этим вечером. Есть ли у вас какие-то слова для него? Он был последним игроком из состава, который выступал на «Донбасс Арене». Является ли это знаком смены эры для клуба?

– Да, вы правы, и, конечно, мне есть что сказать об этом. Сейчас в раздевалке я выступил с прощальной речью для Степаненко. Какой он невероятный профессионал, невероятный спортсмен, невероятное достижение – 14 лет с клубом, и последний, кто играл на «Донбасс Арене». Но, как я уже говорил, все хорошее когда-то заканчивается. Часть меня очень расстроена, потому что мы теряем замечательного профессионала, замечательного человека, а другая часть рада за него, потому что таким было его желание – завершить карьеру за рубежом во время нового путешествия, и он это заслужил. Что сказать, легенда. Цифры обо всем говорят. Я также должна отметить, что ему не всегда было легко, потому что, когда твоя карьера завершается, ты все еще борешься, стараешься и в конце концов решаешь уйти, что, по моему мнению, является очень правильным решением для него. Повторюсь, он это заслужил. Все уважение этому парню. То, что он сделал, когда выступал 14 лет за этот клуб и был всегда готов играть и помогать молодым игрокам. Мы точно будем по нему скучать, но я рад за него: он сделал этот шаг, потому что он этого действительно хотел и заслуживал. Это то, что я могу сказать о Тарасе Степаненко.

– Это начало новой эры, ведь ушел последний игрок, который выступал на домашней арене?

– Да, это начало новой эры. Всему приходит конец, но это открывает путь к новому старту. Мы начали обновление еще полгода назад, постепенно вводя в состав молодых игроков. Это логичный процесс. Пришло время для новых футболистов, новых молодых звезд. По моему мнению, они сегодня показали, что имеют большой потенциал. Они будут расти, становиться лучше, слабые игроки отсеются. Этот опыт нужен, чтобы иметь возможность играть такие матчи. Поэтому новая эра действительно началась, но не сегодня, а чуть раньше. Возможно, сегодня мы видели ее символическое начало.

– Если мы уже говорим об игроках, которые уходят из команды, то можете ли вы что-то сказать о Зубкове? Потому что появлялась информация, что он тоже перейдет в клуб из Турции.

– Что я могу сказать? Сейчас такой период, когда игроки приходят и уходят. Как вы знаете, трансферное окно в Украине длится дольше, чем в остальной Европе. Я ожидаю как входящие, так и исходящие трансферы, увидим, что будет происходить в следующие несколько недель. Это обычный процесс.

– Лига чемпионов уже закончилась, так какие планы на УПЛ и как команда дальше будет готовиться ко второй части сезона?

– Я уже говорил в начале, что у нас было достаточно сложное межсезонье. Имели две недели, чтобы подготовиться к этим двум тяжелым матчам. Думаю, мы неплохо справились. Теперь возьмем несколько выходных, ребята это заслужили, они очень упорно работали. А потом будем начинать вторую часть межсезонья, чтобы целенаправленно готовиться к внутреннему чемпионату. Мы в хорошей форме и на правильном пути, совершенствуемся. Я рад это видеть.

Видеообзор матча Боруссия Дортмунд – Шахтер Донецк