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  4. ФОТО. Определен лучший игрок матча Лиги чемпионов Боруссия Д – Шахтер
Лига чемпионов
30 января 2025, 03:18 |
126
0

ФОТО. Определен лучший игрок матча Лиги чемпионов Боруссия Д – Шахтер

Серу Гирасси оформил дубль в ворота донецкой команды в поединке 8-го тура еврокубка

30 января 2025, 03:18 |
126
0
ФОТО. Определен лучший игрок матча Лиги чемпионов Боруссия Д – Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine. Серу Гирасси

29 января состоялся матч 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Боруссия Дортмунд и Шахтер Донецк.

Поединок прошел на стадионе Сигнал Идуна Парк в Германии. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

После завершения встречи в УЕФА назвали лучшего игрока матча. Им стал Серу Гирасси, который оформил дубль.

«Он постоянно создавал угрозу, с ним было трудно справиться благодаря его темпу и движению, и он отлично справлялся со своими голами. Помимо того, что он был главным центром большинства атак и хорошо держал мяч, он хорошо взаимодействовал с полузащитой и много работал на команду».

ФОТО. Определен лучший игрок матча Лиги чемпионов Боруссия Д – Шахтер

УЕФА. Серу Гирасси
УЕФА. Серу Гирасси
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Серу Гирасси лучший игрок Боруссия Дортмунд Шахтер Донецк Боруссия Д - Шахтер Лига чемпионов фото
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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