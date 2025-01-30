29 января состоялся матч 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Боруссия Дортмунд и Шахтер Донецк.

Поединок прошел на стадионе Сигнал Идуна Парк в Германии. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

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После завершения встречи в УЕФА назвали лучшего игрока матча. Им стал Серу Гирасси, который оформил дубль.

«Он постоянно создавал угрозу, с ним было трудно справиться благодаря его темпу и движению, и он отлично справлялся со своими голами. Помимо того, что он был главным центром большинства атак и хорошо держал мяч, он хорошо взаимодействовал с полузащитой и много работал на команду».

ФОТО. Определен лучший игрок матча Лиги чемпионов Боруссия Д – Шахтер

УЕФА. Серу Гирасси