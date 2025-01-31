ВИДЕО. Ламин Ямал – в роли парикмахера. Новая реклама от Adidas

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямал стал героем новой рекламной кампании Adidas.

17-летняя звезда футбола предстал в новой рекламе в качестве парикмахера, который очень ловко выполняет свою работу.

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Ямал и немецкая компания рекламируют новую модель бутс Adidas F50.

В рекламе делается акцент на скорость и ловкость Ламина в новых бутсах, выглядит всё очень эффектно: