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31 января 2025, 23:19 | Обновлено 31 января 2025, 23:20
216
0

ВИДЕО. Ламин Ямал – в роли парикмахера. Новая реклама от Adidas

Карьера на взлете

31 января 2025, 23:19 | Обновлено 31 января 2025, 23:20
216
0
ВИДЕО. Ламин Ямал – в роли парикмахера. Новая реклама от Adidas
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямал стал героем новой рекламной кампании Adidas.

17-летняя звезда футбола предстал в новой рекламе в качестве парикмахера, который очень ловко выполняет свою работу.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Ямал и немецкая компания рекламируют новую модель бутс Adidas F50.

В рекламе делается акцент на скорость и ловкость Ламина в новых бутсах, выглядит всё очень эффектно:

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видео Ламин Ямал Барселона lifestyle Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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