Другие новости31 января 2025, 23:19 | Обновлено 31 января 2025, 23:20
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ВИДЕО. Ламин Ямал – в роли парикмахера. Новая реклама от Adidas
Карьера на взлете
31 января 2025, 23:19 | Обновлено 31 января 2025, 23:20
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Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямал стал героем новой рекламной кампании Adidas.
17-летняя звезда футбола предстал в новой рекламе в качестве парикмахера, который очень ловко выполняет свою работу.
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Ямал и немецкая компания рекламируют новую модель бутс Adidas F50.
В рекламе делается акцент на скорость и ловкость Ламина в новых бутсах, выглядит всё очень эффектно:
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