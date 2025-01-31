Саудовская Аравия31 января 2025, 20:59 | Обновлено 31 января 2025, 21:07
956
4
ОФИЦИАЛЬНО. Джон Дуран стал игроком Аль-Насра
21-летний форвард стал одноклубником Криштиану Роналду
31 января 2025, 20:59 | Обновлено 31 января 2025, 21:07
956
4
21-летний колумбийский форвард Джон Дуран официально стал игроком «Аль-Насра».
Об этом сообщили на официальном сайте клуба.
Отмечается, что игрок перешел из «Астон Виллы» за 80 миллионов евро с дополнительными бонусами.
Джон Дуран присоединился к английскому клубу в 2023 году, перейдя из «Чикаго Файр». В этом сезоне он провел за команду 29 матчей и забил 12 голов.
В новом клубе Дуран будет выступать под девятым номером.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 31 января 2025, 14:25 11
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго по силе еврокубка
Футбол | 31 января 2025, 00:05 4
Смотрите видеообзор матча 8-го тура Лиги Европы
Футбол | 31.01.2025, 21:17
Футбол | 31.01.2025, 20:11
Футбол | 31.01.2025, 06:23
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
називається перспективний гравець закінчив професійну кар'єру у 21 рік. Для Астон Вілли вигідний трасфер, 80 млн на дорозі не валяються)
Хорошая сделка.
Астон Вілла провернула чудову угоду. І грошенят чимало заробила і позбавила себе цілком вірогідних проблем з Дураном
взяли в команду неадеквата
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.01.2025, 23:55 315
31.01.2025, 08:53
30.01.2025, 09:13 4
29.01.2025, 19:11 8
30.01.2025, 09:02 2
30.01.2025, 06:47 15
30.01.2025, 16:40 42
29.01.2025, 17:07 25