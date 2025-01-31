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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Джон Дуран стал игроком Аль-Насра
Саудовская Аравия
31 января 2025, 20:59 | Обновлено 31 января 2025, 21:07
956
4

ОФИЦИАЛЬНО. Джон Дуран стал игроком Аль-Насра

21-летний форвард стал одноклубником Криштиану Роналду

31 января 2025, 20:59 | Обновлено 31 января 2025, 21:07
956
4
ОФИЦИАЛЬНО. Джон Дуран стал игроком Аль-Насра
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Дуран

21-летний колумбийский форвард Джон Дуран официально стал игроком «Аль-Насра».

Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

Отмечается, что игрок перешел из «Астон Виллы» за 80 миллионов евро с дополнительными бонусами.

Джон Дуран присоединился к английскому клубу в 2023 году, перейдя из «Чикаго Файр». В этом сезоне он провел за команду 29 матчей и забил 12 голов.

В новом клубе Дуран будет выступать под девятым номером.

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Комментарии 4
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PullBen
називається перспективний гравець закінчив професійну кар'єру у 21 рік. Для Астон Вілли вигідний трасфер, 80 млн на дорозі не валяються)
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0
Lulinnha
Хорошая сделка. 
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0
Mark4854590
Астон Вілла провернула чудову угоду. І грошенят чимало заробила і позбавила себе цілком вірогідних проблем з Дураном
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0
Serhii P.
взяли в команду неадеквата
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0
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