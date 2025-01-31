ОФИЦИАЛЬНО. Джон Дуран стал игроком Аль-Насра

21-летний колумбийский форвард Джон Дуран официально стал игроком «Аль-Насра».

Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

Отмечается, что игрок перешел из «Астон Виллы» за 80 миллионов евро с дополнительными бонусами.

Джон Дуран присоединился к английскому клубу в 2023 году, перейдя из «Чикаго Файр». В этом сезоне он провел за команду 29 матчей и забил 12 голов.

В новом клубе Дуран будет выступать под девятым номером.