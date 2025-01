Почему Астон Вилла продает Дурана: в Саудовскую Аравию, хотя его хотел Реал

21-летний колумбийский топ-талант «Астон Виллы» Джон Дуран продолжит карьеру в Саудовской Аравии. Футболист, которого многие эксперты считали будущим английской Премьер-лиги или любого другого топового европейского чемпионата, решил податься в «Аль-Наср», где получит шанс поиграть вместе с Криштиану Роналду. «Астон Вилла» же положит в карман 77 миллионов евро, а также сможет рассчитывать на бонусные выплаты в дальнейшем.

Почему невероятно талантливый колумбийский форвард, который только в середине декабря минувшего года отпраздновал свой двадцать первый день рождения, согласился на трансфер в Саудовскую Аравию? И почему руководство «Астон Виллы» – клуба, более чем амбициозного, абсолютно не бедствующего и не нуждающегося в экстренном получении денег из вне – решилось на расставание с Дураном?

Начинать, как и часто в подобного рода историях, нужно с самых «истоков» – детства футболиста. Джон Дуран родился в Сарагосе – колумбийском городе с населением чуть менее 30 тысяч жителей, который находится на расстоянии приблизительно 150 километров к северо-востоку от Медельина, административного центра департамента Антиокия. Сарагоса – это населенный пункт, в котором в наши дни буквально процветает нищета, несмотря на то, что он возник на золотом руднике. Именно здесь рос Дуран, причем с самого детства мальчишка проявил редкий талант к игре в футбол, но ему крайне тяжело давалась учеба, по причине чего Джон буквально разрывался между развлечениями и школой и, как вы понимаете, в большинстве случаев его выбор был явно не в пользу последней.

Дуран вообще является крайне противоречивой личностью, которая часто впадает в крайности и каким-то образом пытается соединять в себе разные «полюса». 21-летнего колумбийца описывают как человека, в характере которого сочетаются спокойствие и хаос, терпение и нетерпение, сверхъестественная гениальность и склонность к идиотизму. Он именно такой, и другим уже вряд ли когда-то станет.

Впрочем, это лишь поверхностная «картинка», понимание которой не дает четкого ответа на вопрос, почему «Астон Вилла» пошла на продажу Дурана в Саудовскую Аравию, несмотря на то, что ранее Мончи, Унаи Эмери и Эмилиано Мартинес буквально в один голос утверждали, что Джон способен стать одним из лучших нападающих мирового футбола на следующие 10-15 лет.

Буквально на минувшей неделе «львы» из Бирмингема отклонили предложение по Дурану от «Вест Хэма» на 57 миллионов фунтов только потому, что осознавали – этот футболист стоит гораздо больше. Всего, по оценкам трансферных экспертов, интерес к персоне колумбийца проявило более 40 клубов, включая «Арсенал», «Челси», «Пари Сен-Жермен», «Барселону» и «Реал». Так зачем же «Вилле» потребовалось продавать Дурана за пускай и весьма значительную, но все-таки отнюдь не умопомрачительную по нынешним меркам сумму?

Очевидный ответ, который буквально лежит на поверхности, здесь только один – непрактичность, которая проявилась вследствие одновременного пребывания в «Астон Вилле» двух элитных бомбардиров английской Премьер-лиги. В какой-то момент бирмингемцам потребовалось сделать однозначный выбор, и учитывая то обстоятельство, что предложение по Олли Уоткинсу от «Арсенала» на 60 миллионов фунтов было отклонено, именно Дуран оказался для «Астон Виллы» тем самым вторым выбором.

Играть в одной команде с Уоткинсом у Дурана явно не получается, потому как колумбиец не хочет и не собирается тихо сидеть на скамейке запасных и ждать своего шанса в очередной раз выйти на поле. Когда это стало очевидным, боссы «Астон Виллы» оказались вынуждены делать выбор.

В текущем сезоне Дуран забивал в среднем каждые 87 минут. Он отличился 3 голами в Лиге чемпионов, 7 – в английской Премьер-лиге, а также 2 – в Кубке лиге. Прямо сейчас Джон имеет в активе 12 забитых мячей во всех турнирах за «Астон Виллу» в сезоне-2024/25, в то время как у Уоткинса – 11. И это при том, что Олли провел в разы больше игрового времени на поле – 2234 минуты против 1043.

По статистике ударов Дуран превосходит Уоткинса. Колумбиец имеет более высокий процент попадания в створ – 48,4 против 42,1, а также в пересчете на 90 минут может похвалиться лучшим показателем нанесенных ударов – 4,37 против 3,21. Джон является еще и куда более плодовитым финишером, нежели Уоткинс: он забивает 0,47 мячей в пересчете на один удар по воротам соперника, в то время как у Олли этот показатель равен только 0,33. Это действительно выдающиеся цифры, учитывая уровень турнира, о котором идет речь – английской Премьер-лиги.

Да, практически все английские эксперты сходятся во мнении, что Уоткинс лучше работает с мячом и более силен в креативе, являясь более совершенным нападающим с меньшим числом явным слабых сторон в игровом плане. Но с другой стороны, эти же люди соглашаются с тезисом, что у Олли более низкий «потолок гениальности». Восемь лет назад, когда Уоткинс был в таком возрасте, как сейчас Дуран, он играл за «Эксетер Сити» в Лиге 2. Конечно, карьеры различных футболистов никогда не являются линейными и не подразумевают возможности прямого сравнения, однако вышеизложенный факт, как минимум, достаточно четко обрисовывает «исходный материал», о котором идет речь в случае с Уоткинсом и Дураном.

Другой вопрос, что в «Астон Вилле», похоже, не верят в способность Дурана демонстрировать стабильность и зрелость. То непостоянство и стремление сочетать в себе что-то абсолютно несочетаемое и являются главной преградой для молодого колумбийца. Ранее Джон многократно говорил то о своей любви к Унаи Эмери, но вскоре рассказывал о неприязни к тренеру, он упоминал то об очаровании «Астон Виллой», то разочаровывался ней… В конце концов, можно вспомнить, как в минувшем месяце Футбольная ассоциация обвинила Дурана в неподобающем поведении после того, как он был удален с поля за нападение на Фабиана Шера в матче против «Ньюкасла». А еще: прошлым летом, добиваясь трансфера в «Вест Хэм», он скрещивал руки, изображая символ «молотобойцев», и это был далеко не первый и не последний его промах в социальных сетях.

Jhon Durán was sent off after stepping on Fabian Schär 😳 pic.twitter.com/YL8Qncxa0t