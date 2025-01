Пенсия в 21 год. Суперталант из АПЛ перейдет в Аль-Наср к Роналду

Колумбийский нападающий «Астон Виллы» Джон Дуран станет игроком «Аль-Насра», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 21-летний футболист перейдет в саудовский клуб за 77 миллионов евро + бонусы. Контракт будет долгосрочным. 30 января игрок пройдет медосмотр, после чего отправится в Саудовскую Аравию.

В «Аль-Насре »играет легендарный португальский форвард Криштиану Роналду.

В текущем сезоне Джон Дуран провел 29 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 12 голов.

Ранее сообщалось о том, что «Байер» арендует атакующего игрока «Астон Виллы».

