Алонсо нашел усиление. Байер арендует атакующего игрока Астон Виллы
Эмилиано Буэндия совсем скоро присоединится к немецкому клубу
Аргентистский игрок «Астон Виллы» Эмилиано Буэндия в ближайшее время присоединится к действующему чемпиону Бундеслиги «Байера».
Немецкий инсайдер Флориан Плеттенберг эксклюзивно сообщил, что оба клуба уладили вопрос и дошли до устной договоренности. Игрок на правах аренды перейдет к «фармацевтам» – соглашение продлится полгода.
Эмилиано уже отправился в Германию для прохождения медицинского обследования.
Игрок в сезоне-2024/25 не получал регулярной практики, поэтому Буэндии удалось провести всего 20 матчей, при этом оформив три гола.
🚨⚫️🔴 EXCLUSIVE | Emiliano #Buendia, now on the verge of joining— Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 27, 2025
Leverkusen with immediate effect!
Total agreement with Aston Villa now has been reached. Verbal agreement was done.
28 y/o versatile attacking midfielder will join Leverkusen on a 6-month loan with an option to… pic.twitter.com/qbutjgcjIu
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