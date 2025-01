Алонсо нашел усиление. Байер арендует атакующего игрока Астон Виллы

Аргентистский игрок «Астон Виллы» Эмилиано Буэндия в ближайшее время присоединится к действующему чемпиону Бундеслиги «Байера».

Немецкий инсайдер Флориан Плеттенберг эксклюзивно сообщил, что оба клуба уладили вопрос и дошли до устной договоренности. Игрок на правах аренды перейдет к «фармацевтам» – соглашение продлится полгода.

Эмилиано уже отправился в Германию для прохождения медицинского обследования.

Игрок в сезоне-2024/25 не получал регулярной практики, поэтому Буэндии удалось провести всего 20 матчей, при этом оформив три гола.

