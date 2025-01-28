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  4. Алонсо нашел усиление. Байер арендует атакующего игрока Астон Виллы
Англия
28 января 2025, 05:36 | Обновлено 28 января 2025, 05:45
142
0

Алонсо нашел усиление. Байер арендует атакующего игрока Астон Виллы

Эмилиано Буэндия совсем скоро присоединится к немецкому клубу

28 января 2025, 05:36 | Обновлено 28 января 2025, 05:45
142
0
Алонсо нашел усиление. Байер арендует атакующего игрока Астон Виллы
IMAGO. Емилиано Буэндия

Аргентистский игрок «Астон Виллы» Эмилиано Буэндия в ближайшее время присоединится к действующему чемпиону Бундеслиги «Байера».

Немецкий инсайдер Флориан Плеттенберг эксклюзивно сообщил, что оба клуба уладили вопрос и дошли до устной договоренности. Игрок на правах аренды перейдет к «фармацевтам» – соглашение продлится полгода.

Эмилиано уже отправился в Германию для прохождения медицинского обследования.

Игрок в сезоне-2024/25 не получал регулярной практики, поэтому Буэндии удалось провести всего 20 матчей, при этом оформив три гола.

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Эмилиано Буэндия Астон Вилла Байер чемпионат Англии по футболу чемпионат Германии по футболу Английская Премьер-лига Бундеслига трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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