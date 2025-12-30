Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Было приглашение в Атлетико, нужно этим воcпользоваться»
Италия
Именитый украинский тренер поделился мнением о карьере форварда «Ромы» Артема Довбика

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью Sport.ua поделился мнением о состоянии форварда Артема Довбика, который потерял место в стартовом составе итальянской «Ромы».

«Итальянский чемпионат, где большинство команд играет от обороны, не подходит Довбику, который зависит от партнеров. Артему максимально подходила именно Ла Лига, поэтому я и акцентировал внимание на этом в прежних комментариях.

Было приглашение в «Атлетико», нужно было этим воспользоваться. Или оставаться в «Жироне», где вся команда играла на Артема. Думаю, что клубное руководство согласилось бы улучшить его финансовые условия.

Однако Довбик со своими представителями выбрали «Рому». Наверное, «Жирона» и сам футболист от этого материально выиграли, но в игровом аспекте – нет. Ведь Артем постепенно потерял место в стартовом составе римской команды, ухудшились его позиции и в национальной сборной Украины.

Следует учесть, что Довбик не вписывается в игровую концепцию нового наставника «Ромы» Гасперини, который требует от нападающего интенсивности, выполнения большого объема черновой работы. Это не сильные стороны Довбика», – подытожил Маркевич.

По теме:
Довбик отказал Эвертону и определился с чемпионатом, где продолжит карьеру
Малиновский получил очень низкую оценку за матч с Ромой. Что у Довбика?
Символическая сборная года: кто стал королем Ла Лиги по версии Sofascore?
Рома Рим Жирона Атлетико Мадрид Артем Довбик Мирон Маркевич Джан Пьеро Гасперини
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
