Мирон МАРКЕВИЧ: «Было приглашение в Атлетико, нужно этим воcпользоваться»

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью Sport.ua поделился мнением о состоянии форварда Артема Довбика, который потерял место в стартовом составе итальянской «Ромы».

«Итальянский чемпионат, где большинство команд играет от обороны, не подходит Довбику, который зависит от партнеров. Артему максимально подходила именно Ла Лига, поэтому я и акцентировал внимание на этом в прежних комментариях.

Было приглашение в «Атлетико», нужно было этим воспользоваться. Или оставаться в «Жироне», где вся команда играла на Артема. Думаю, что клубное руководство согласилось бы улучшить его финансовые условия.

Однако Довбик со своими представителями выбрали «Рому». Наверное, «Жирона» и сам футболист от этого материально выиграли, но в игровом аспекте – нет. Ведь Артем постепенно потерял место в стартовом составе римской команды, ухудшились его позиции и в национальной сборной Украины.

Следует учесть, что Довбик не вписывается в игровую концепцию нового наставника «Ромы» Гасперини, который требует от нападающего интенсивности, выполнения большого объема черновой работы. Это не сильные стороны Довбика», – подытожил Маркевич.