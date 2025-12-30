Арда Туран готов расстаться с девятью игроками Шахтера

Донецкий «Шахтер» планирует существенно разгрузить зарплатную ведомость во время зимнего трансферного окна.

По информации источника, клуб готов расстаться сразу с рядом игроков, которые не являются стабильными футболистами основы или находятся в аренде. Речь идет об Ираклии Азарове, Марьяне Шведе, Диего Арройо, Хусраве Тоирове, Марьяне Фарине, Иване Петряке и Викторе Корниенко. Часть из них может уйти в аренду, других выставят на трансфер. Также возможен уход Ефима Конопли и самого дорогого игрока команды Лассины Траоре.

Сейчас «горняки» идут вторыми в УПЛ и вышли в плей-офф еврокубков.