Арда Туран готов расстаться с девятью игроками Шахтера
  Арда Туран готов расстаться с девятью игроками Шахтера
Украина. Премьер лига
30 декабря 2025, 07:05
Арда Туран готов расстаться с девятью игроками Шахтера

Клуб готов разгрузить зарплатную ведомость

30 декабря 2025, 07:05
Арда Туран готов расстаться с девятью игроками Шахтера
ФК Шахтер. Арда Туран

Донецкий «Шахтер» планирует существенно разгрузить зарплатную ведомость во время зимнего трансферного окна.

По информации источника, клуб готов расстаться сразу с рядом игроков, которые не являются стабильными футболистами основы или находятся в аренде. Речь идет об Ираклии Азарове, Марьяне Шведе, Диего Арройо, Хусраве Тоирове, Марьяне Фарине, Иване Петряке и Викторе Корниенко. Часть из них может уйти в аренду, других выставят на трансфер. Также возможен уход Ефима Конопли и самого дорогого игрока команды Лассины Траоре.

Сейчас «горняки» идут вторыми в УПЛ и вышли в плей-офф еврокубков.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Иван Петряк Марьян Швед Виктор Корниенко Марьян Фарина Хусрав Тоиров Иракли Азаров Ефим Конопля Лассина Траоре Арда Туран Шахтер Донецк
Дмитрий Олийченко Источник: Footboom
Комментарии 7
Перець
На тому тижні 7 гравців, на цьому вже 9, а після 1 січня  11 гравців прям новорічна розпродажа
+5
Денис Брегін
Жодна мавпа не постраждає😁
+1
McLay
Лишилося зовсім не багато, перейменувати ''шахтьор'' Данєцк в ''мінєйро'' Ріо де Жанєйро.🤪
+1
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Доброго ранку! Грамотна оптимізація під ігрову модель Турана - це запорука того, що навесні ми побачимо ще потужніший Шахтар у Європі та УПЛ!🟧⚒️⬛😊
0
🏒 Hocky
Що додасть настрою зранку.
НХЛ. Флорида 5:3 кепіталз
Команда хвальоного вівці-рашиста програла з нулем гольових дій від нього. Водночас воротар пантер інший рашист бобровскій пропустив тричі!!!
-2
