Арда Туран готов расстаться с девятью игроками Шахтера
Клуб готов разгрузить зарплатную ведомость
Донецкий «Шахтер» планирует существенно разгрузить зарплатную ведомость во время зимнего трансферного окна.
По информации источника, клуб готов расстаться сразу с рядом игроков, которые не являются стабильными футболистами основы или находятся в аренде. Речь идет об Ираклии Азарове, Марьяне Шведе, Диего Арройо, Хусраве Тоирове, Марьяне Фарине, Иване Петряке и Викторе Корниенко. Часть из них может уйти в аренду, других выставят на трансфер. Также возможен уход Ефима Конопли и самого дорогого игрока команды Лассины Траоре.
Сейчас «горняки» идут вторыми в УПЛ и вышли в плей-офф еврокубков.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Португалец хочет поиграть в MLS
Вечером 29 декабря были сыграны матчи 3-го тура в группах A и B
НХЛ. Флорида 5:3 кепіталз
Команда хвальоного вівці-рашиста програла з нулем гольових дій від нього. Водночас воротар пантер інший рашист бобровскій пропустив тричі!!!