Источник: Шахтер рассматривал кандидатуру Ротаня на пост главного тренера

Летом 2025 года донецкий «Шахтер» определялся с новым главным тренером после отставки Марино Пушича. Руководство клуба рассматривало две кандидатуры – Арды Турана и Руслана Ротаня.

По имеющейся информации, в клубе состоялось внутреннее обсуждение с участием триумвирата (Ахметов – Срна – Палкин), в ходе которого даже проводилось голосование. Известно, что как минимум один из участников этого процесса высказался против назначения Руслана Ротаня.

Ключевым фактором в пользу Арды Турана стало видение руководства относительно необходимости усиления дисциплины и работы с большим количеством легионеров в составе команды. В клубе считали, что после Марино Пушича команду должен возглавить тренер с более жестким стилем управления, способный держать группу иностранных футболистов в строгих рамках. Именно с такими качествами ассоциировали турецкого специалиста, тогда как Ротань не воспринимался как тренер подобного типа.

В итоге «Шахтер» остановился на кандидатуре Арды Турана. Донецкий клуб под его руководством занимает второе место в УПЛ, имея 35 очков после 16 матчей и уступая ЛНЗ лишь по дополнительным показателям.