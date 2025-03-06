Манчестер Юнайтед нацелился на подписание замены Онане

Испанский голкипер «Эспаньола» Хоан Гарсия привлекает внимание «Манчестер Юнайтед», сообщает Fichajes.

По информации источника, в английском гранде ищут вариант замены Андре Онана. Причиной тому является нестабильная игра Андре.

В текущем сезоне Хоан Гарсия провел 25 матчей на клубном уровне, из которых 4 – сухих, пропустил 36 раз. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость испанского голкипера в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед».