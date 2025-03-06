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Испания
06 марта 2025, 22:35 | Обновлено 06 марта 2025, 23:03
247
0

Манчестер Юнайтед нацелился на подписание замены Онане

Хоан Гарсия привлекает внимание английского гранда

06 марта 2025, 22:35 | Обновлено 06 марта 2025, 23:03
247
0
Манчестер Юнайтед нацелился на подписание замены Онане
Getty Images/Global Images Ukraine. Хоан Гарсия

Испанский голкипер «Эспаньола» Хоан Гарсия привлекает внимание «Манчестер Юнайтед», сообщает Fichajes.

По информации источника, в английском гранде ищут вариант замены Андре Онана. Причиной тому является нестабильная игра Андре.

В текущем сезоне Хоан Гарсия провел 25 матчей на клубном уровне, из которых 4 – сухих, пропустил 36 раз. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость испанского голкипера в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед».

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Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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