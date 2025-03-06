Испания06 марта 2025, 22:35 | Обновлено 06 марта 2025, 23:03
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Манчестер Юнайтед нацелился на подписание замены Онане
Хоан Гарсия привлекает внимание английского гранда
06 марта 2025, 22:35 | Обновлено 06 марта 2025, 23:03
247
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Испанский голкипер «Эспаньола» Хоан Гарсия привлекает внимание «Манчестер Юнайтед», сообщает Fichajes.
По информации источника, в английском гранде ищут вариант замены Андре Онана. Причиной тому является нестабильная игра Андре.
В текущем сезоне Хоан Гарсия провел 25 матчей на клубном уровне, из которых 4 – сухих, пропустил 36 раз. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость испанского голкипера в 10 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед».
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