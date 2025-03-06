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Лига Европы
Реал Сосьедад
06.03.2025 19:45 – FT 1 : 1
Манчестер Юнайтед
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Лига Европы
06 марта 2025, 21:40 | Обновлено 06 марта 2025, 21:44
586
1

С ошибкой вратаря. Реал Сосьедад сыграл вничью с Манчестер Юнайтед

Команды обменялись голами во втором тайме

06 марта 2025, 21:40 | Обновлено 06 марта 2025, 21:44
586
1
С ошибкой вратаря. Реал Сосьедад сыграл вничью с Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Юнайтед

В четверг, 6 марта, проходил первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Реал Сосьедад» и «Манчестер Юнайтед».

Встречу принимал Аноэта в Сан-Себастьяне.

Все голы матча Лиги Европы можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

В первом тайме ни одной из команд не удалось открыть счет, но ближе к этому были гости из Англии. Испанский коллектив на единственный опасный момент «красных дьяволов» ответить ничем не смог, команды ушли на перерыв при счете 0:0.

Во втором тайме зрители все же увидели забитые мячи: на 57-й минуте счет открыл нидерландский страйкер «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзе. В пропущенном мяче точно есть вина голкипера хозяев Алекса Ремиро, котором не удалось отбить мяч, летевший в центр ворот. Через 13 минут «Реал Сосьедад» сравнял счет благодаря реализованному пенальти Микеля Оярсабаля. В конце матча хозяева имели несколько неплохих шансов, но выйти вперед им так и не удалось. Матч завершился со счетом 1:1.

Ответный матч пройдет 13 марта в Манчестере.

Лига Европы. 1/8 финала

Реал Сосьедад – Манчестер Юнайтед – 1:1

Голы: Зиркзе, 57 – Оярсабаль, 70 (пенальти)

Предупреждения: Субельдиа, 49 – Фернандеш, 56

Реал Сосьедад: Ремиро, Муньос, Агерд, Субельдиа, Элюстондо (Арамбуру, 63), Сучич (Оласагасти, 88), Турриэнтес (Марин, 63), Мендез, Барренечеа (Оскарссон, 63), Оярсабаль, Кубо (Беккер, 81)

Манчестер Юнайтед: Онана, Мазрауи, де Лигт, Йоро (Линделеф, 87), Доргу, Каземиро, Фернандеш, Далот, Зиркзе (Койлер, 87), Хойлунд, Гарначо (Эриксен, 78)

Фото матча:

События матча

70’
ГОЛ ! С пенальти забил Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Джошуа Зиркзее (Манчестер Юнайтед).
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Манчестер Юнайтед Реал Сосьедад Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед Лига Европы Микель Оярсабаль Джошуа Зиркзе
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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pol-55
МЮ ще зберегли шанс пройти далі,пеналь нуу якщо розглядати в лупу.
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