В четверг, 6 марта, состоится матч 1/8 финала Лиги Европы «Реал Сосьедад» – «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне.

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Реал Сосьедад

В основном этапе Лиги Европы «Реал Сосьедад» набрал 13 очков (4 победы, 1 ничья, 3 поражения) и занял в турнирной таблице 13 место, опередив «Галатасарай» по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Команда встречалась с киевским «Динамо» и одержала победу со счетом 3:0. В 1/16 финала соперником «Реал Сосьедад» стал датский клуб Мидтьюлланн. Представитель Ла Лиги победил в гостях 2:1, а в домашнем матче довершил начатое – 5:2. В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал Сосьедад» идет на 9 месте. В предыдущем туре команда встречалась с «Барселоной» и потерпела поражение со счетом 0:4.

Манчестер Юнайтед

«Манчестер Юнайтед» стал единственной командой, которая в основном этапе Лиги Европы не проиграла ни одного матча. Турнир английский клуб начал с трех ничьих. Но затем команда выиграла 5 матчей подряд и в турнирной таблице заняла третье место. Это позволило «Манчестер Юнайтед» сразу выйти в 1/8 финала. А вот во внутренних соревнованиях все не так гладко. В АПЛ «Манчестер Юнайтед» идет на 14 месте. В 1/8 финала Кубка Англии команда Аморима уступила «Фулхему» и закончила выступления в турнире.

Личные встречи

В последних шести матчах «Манчестер Юнайтед» одержал три победы. Один матч выиграл «Реал Сосьедад». Еще два поединка завершились вничью.

«Реал Сосьедад» – «Манчестер Юнайтед»: ключевая статистика и тренды

В Лиге Европы «Реал Сосьедад» забивает в среднем по 2 гола за игру. Средняя результативность «Манчестер Юнайтед» составляет также 2 гола за матч.

Возможные составы

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Лопес, Элюстондо, Субельдиа, Арамбуру, Субименди, Барренечеа, Марин, Мартин, Гомес, Оскарсон.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Йоро, Магуайр, де Лигт, Эриксен, Зиркзе, Диогу Далот, Бруну Фернандеш, Угарте , Мазрауи, Хойлунд.

Прогноз

«Реал Сосьедад» и «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы играют результативно. Возможен вариант, что забьют обе команды. Букмекерская компания Betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,9.