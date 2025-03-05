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Лига Европы05 марта 2025, 11:27 | Обновлено 05 марта 2025, 11:28
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Реал Сосьедад – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 марта матч Лиги Европы
05 марта 2025, 11:27 | Обновлено 05 марта 2025, 11:28
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В четверг, 6 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встретятся «Реал Сосьедад» и «Манчестер Юнайтед».
Игра пройдет в Сан-Себастьяне на стадионе «Реал Арена».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени. Ответный матч пройдет 13 марта.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Реал Сосьедад – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Реал Сосьєдад – Манчестер ЮнайтедСмотреть трансляцию
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