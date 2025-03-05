В четверг, 6 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встретятся «Реал Сосьедад» и «Манчестер Юнайтед».

Игра пройдет в Сан-Себастьяне на стадионе «Реал Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени. Ответный матч пройдет 13 марта.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Реал Сосьедад – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция