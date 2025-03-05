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Лига Европы
Реал Сосьедад
06.03.2025 19:45 - : -
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
05 марта 2025, 11:27 | Обновлено 05 марта 2025, 11:28
31
0

Реал Сосьедад – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 марта матч Лиги Европы

05 марта 2025, 11:27 | Обновлено 05 марта 2025, 11:28
31
0
Реал Сосьедад – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Юнайтед

В четверг, 6 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встретятся «Реал Сосьедад» и «Манчестер Юнайтед».

Игра пройдет в Сан-Себастьяне на стадионе «Реал Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени. Ответный матч пройдет 13 марта.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Реал Сосьедад – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Реал Сосьєдад – Манчестер Юнайтед
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Трансляция матча В эфире

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Реал Сосьедад Манчестер Юнайтед Лига Европы смотреть онлайн
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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