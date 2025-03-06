06.03.2025 19:45 – перерыв 0 : 0
Лига Европы06 марта 2025, 19:50 |
334
0
Реал Сосьедад – Манчестер Юнайтед. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Первый матч 1/8 финала Лиги Европы начался в 19:45 по киевскому времени
06 марта 2025, 19:50 |
334
0
В четверг, 6 марта, проходит первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Реал Сосьедад» и «Манчестер Юнайтед».
Встречу принимает Аноэта в Сан-Себастьяне.
Лига Европы. 1/8 финала
Реал Сосьедад – Манчестер Юнайтед – 0:0 (обновляется)
Голы:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 марта 2025, 16:56 5
Андрей Лунин привлек внимание Жоана Лапорта
Футбол | 06 марта 2025, 00:06 2
Пеп считает лучшим Лионеля Месси
Футбол | 06.03.2025, 09:35
Футбол | 06.03.2025, 20:40
Футбол | 05.03.2025, 21:21
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.03.2025, 09:00 20
05.03.2025, 00:02 1
05.03.2025, 18:45 2
06.03.2025, 08:26 5
05.03.2025, 15:05 1
05.03.2025, 17:17
05.03.2025, 01:38 1
05.03.2025, 08:22 11