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Лига Европы
Реал Сосьедад
06.03.2025 19:45 – перерыв 0 : 0
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
06 марта 2025, 19:50 |
334
0

Реал Сосьедад – Манчестер Юнайтед. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы начался в 19:45 по киевскому времени

06 марта 2025, 19:50 |
334
0
Реал Сосьедад – Манчестер Юнайтед. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Юнайтед

В четверг, 6 марта, проходит первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Реал Сосьедад» и «Манчестер Юнайтед».

Встречу принимает Аноэта в Сан-Себастьяне.

Лига Европы. 1/8 финала

Реал Сосьедад – Манчестер Юнайтед – 0:0 (обновляется)

Голы:

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Лига Европы. Первые матчи 1/8 финала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Европы Манчестер Юнайтед Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед Реал Сосьедад видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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