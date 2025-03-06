Реал Сосьедад – Манчестер Юнайтед. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В четверг, 6 марта, проходит первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Реал Сосьедад» и «Манчестер Юнайтед».

Встречу принимает Аноэта в Сан-Себастьяне.

Лига Европы. 1/8 финала

Реал Сосьедад – Манчестер Юнайтед – 0:0 (обновляется)

Голы: