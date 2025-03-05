Алекс Фергюсон назвал лучшего футболиста, которого он видел

Легендарный экс-тренер английского «Манчестер Юнайтед» шотландец Алекс Фергюсон назвал лучшего футболиста, которого тренировал за свою карьеру. Слова культового коуча вспомнил совладелец «красных дьяволов» Джим Рэтклифф.

«Однажды я спросил Алекса Фергюсона, кто лучший игрок, которого он когда-либо видел и тренировал, и он ответил, что это Криштиану Роналду. Это был первый раз, когда я встретил Фергюсона и он мне это сказал», – вспомнил Рэтклифф.

Ранее культовый тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон выделил лучшего голкипера, с которым ему довелось работать.