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  4. Алекс Фергюсон назвал лучшего футболиста, которого он видел
Англия
05 марта 2025, 00:59 |
325
0

Алекс Фергюсон назвал лучшего футболиста, которого он видел

Легендарный тренер выделил Криштиану Роналду

05 марта 2025, 00:59 |
325
0
Алекс Фергюсон назвал лучшего футболиста, которого он видел
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Фергюсон

Легендарный экс-тренер английского «Манчестер Юнайтед» шотландец Алекс Фергюсон назвал лучшего футболиста, которого тренировал за свою карьеру. Слова культового коуча вспомнил совладелец «красных дьяволов» Джим Рэтклифф.

«Однажды я спросил Алекса Фергюсона, кто лучший игрок, которого он когда-либо видел и тренировал, и он ответил, что это Криштиану Роналду. Это был первый раз, когда я встретил Фергюсона и он мне это сказал», – вспомнил Рэтклифф.

Ранее культовый тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон выделил лучшего голкипера, с которым ему довелось работать.

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Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед Джим Рэтклифф Криштиану Роналду чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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