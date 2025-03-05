ТОТТИ: «Этот парень из Ромы сейчас лучший футболист в Серии А»

Легенда «Ромы» Франческо Тотти назвал лучшего футболиста Серии А на данный момент. Тотти выделил лидера «волков» Пауло Дибалу.

«Дибала сейчас входит в число сильнейших в мире, посмотрите на его талант. На данный момент этот парень из «Ромы» лучший в Италии, у него другой ритм, чем был два месяца назад, и когда он владеет мячом, то творит чудеса. Пауло не страдает сейчас, раньше он часто травмировался, но сейчас совсем другое дело», – сказал Тотти.

В этом сезоне Дибала провел 33 матча, забил восемь голов и отдал четыре ассиста. Ранее сообщалось, что Пауло Дибала может покинуть клуб.